

さぬき讃サンはなやか大使 知事訪問(2024年7月)

かがわ農産物流通消費推進協議会と香川県は「さぬき讃フルーツ」「さぬき讃ベジタブル」「さぬき讃レモン」「さぬき讃フラワー」の認知度向上や消費拡大を図っています。これらの「さぬき讃シリーズ」をイベントやキャンペーンでPRする「さぬき讃サンはなやか(花野果)大使」を5月31日まで募集しています。

活動期間は2026年6月から2027年3月まです。

募集人数は3人程度で、応募資格は以下の通りです。

(1)香川県内在住、在勤または在学している人

(2)2026年4月1日時点で満18歳以上の人(高校生は除く)

(3)他の企業や団体の宣伝活動に従事していない人(内定も含む)

(4)勤務先・学校及び家族からの理解、協力が得られる人

(5)活動期間にかがわ農産物流通消費推進協議会などが実施するイベントや試食宣伝キャンペーンなどに優先的に参加できる人

(6)活動期間にSNSでの情報発信を積極的にできる人

(7)6月17日に香川県庁で行われる最終選考に出席できる人

応募は郵送もしくはインターネットで受け付けています。

郵送の場合は募集チラシの応募用紙に必要事項を記入し、上半身と全身の写真を1枚ずつ添えて応募してください。インターネットの場合は香川県電子申請・届出システム手続き一覧の「令和8年度『さぬき讃サンはなやか大使』の募集」から応募してください。

応募・問い合わせは、香川県農業生産流通課「かがわ農産物流通消費推進協議会事務局」(電話:087-832-3417)まで。

【さぬき讃シリーズについて】

キウイフルーツの「さぬきゴールド」、イチゴの「さぬきひめ」など、県オリジナル品種を中心とした果物で、県で認定した生産者が栽培し、糖度など一定の品質基準を満たしたものを「さぬき讃フルーツ」として推奨しています。(8品目19品種)



レタスやブロッコリー、アスパラガスなど生産者が旬や品質などにこだわって作った野菜を「さぬき讃ベジタブル」として一体的なPRに取り組んでいます(29品目)