お笑いコンビ飛石連休の藤井ペイジ（54）が23日までにXを更新。ネット掲示板に自身に対する批判的な書き込みをしていた人物が判明した出来事についてつづった。

藤井は「『ずっと誹謗中傷してくるアンチを開示請求したら身近な知人だった』みたいなポストを最近見かけるけど」と一部の投稿に言及。「25年ほど前、自作のホームページに付けてたレンタル掲示板に、いつもイヤミったらしい書き込みしてくるヤツがいて。とある先輩が親身に相談のってくれたけど、結局犯人そいつやったからな」と自身も同じ経験をしていたことを明かした。

続く投稿では「『なぜわかった？』的な質問もらいましたが、当時の掲示板ゆるくてログ？みたいなん普通に見れたんですよね。それ書き込んだおおまかな住所とかプロバイダとか。知らない人多かったみたいですけど。それで、アンチコメントと、それに反論してくれてた先輩のログ見たら一致してたという怖い話で笑」と“犯人”が判明した経緯を説明。「そうです。『身近な人間からネットで攻撃される』のパイオニアは私です」とつづった。

フォロワーから「怖すぎます」といったコメントが寄せられると、それらに返信するかたちで「怖いことに、その人はとっくに芸人やめてそこそこ社会的に地位のある人に…笑」と明かした。