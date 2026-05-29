26日にプロ野球巨人の監督を辞任した阿部慎之助前監督（47）の「復帰を願う会」は28日夜、Xを更新。同氏が巨人の監督を辞任した26日に、オンライン署名サイト「Change.org（チェンジ・ドット・オーグ）」に立ち上げたオンライン署名が、スタートから3日目の28日段階で署名が13万を超えたことを受けて、署名活動を終了すると発表した。阿部慎之助氏復帰を願う会は「この度、本署名活動は【130000筆】を超える、想像を遥かに超えるご