日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」は28日、公式サイトを更新し、インターネット上での練習生に対する誹謗（ひぼう）中傷や虚偽情報の拡散について、注意喚起する声明を発表した。公式サイトでは「現在、インターネット上などにおいて、練習生に対する誹謗中傷や名誉を毀損（きそん）する行為、誤解を招く情報の拡散が確認されております」と報告。「これらの行為は、練習生の人格や名誉を著しく