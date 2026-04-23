【中古戸建て】内見での「ひび割れ」指摘はタブー？プロが教える売主との温度差と賢い交渉術
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中古住宅の内見中、壁や基礎に「ピキッ」と入ったひび割れを見つけると、一気に不安になりますよね。「この家、大丈夫かな？」「欠陥住宅かも……」と。
しかし、その場での指摘の仕方を間違えると、売主さんの感情を害し、最悪の場合は「あなたには売りたくない」と取引自体が破断してしまうリスクがあるのをご存知でしょうか。
今回は、建築士・ホームインスペクターである、さくら事務所取締役の友田雄俊さんと、らくだ不動産の不動産エージェントの村田洋一さんが、中古住宅取引の現場で起きている「ひび割れ」を巡るリアルな心理戦と、賢い交渉術を語ります。
■ 1. 売主と買主の「温度差」を知る
ひび割れに対する認識は、住んでいる売主さんと、これから買う買主さんの間で驚くほど異なります。
・売主さんのホンネ： 「もう何十年も住んでいるけど、雨漏りもしてないし生活に支障はない。中古だからこれくらい普通でしょ」と、悪気なく気づいていない、あるいは気にしていないことがほとんどです。中には、愛着のある我が家を否定されたようで、ムッとしてしまう方もいます。
・買主さんの不安： 「このひびは構造上の問題？ 直すのにいくらかかるの？」と、一生に一度の買い物だからこそ、どうしてもナーバスになりがちです。
この温度差を理解せずに、内見中に「あそこにひびがありますね！」と詰め寄ってしまうと、売主さんとの関係にひびが入ってしまうのです。
■ 2. 「中古だから当たり前」という言葉の罠
仲介会社の営業マンがよく使う「中古住宅ですから、これくらいは範囲内ですよ」という言葉。これは取引を円滑に進めるための便利なフレーズですが、鵜呑みにするのは危険です。
・ひび割れは「程度問題」： 単なる乾燥によるクロスのひび（表面的なもの）なら良いですが、基礎を貫通するひびや、そこから雨水が侵入して雨漏りを引き起こしているケースも実在します。
・エージェントの質が問われる： 「中古だから」で片付けるのではなく、「なぜこのひびが起きているのか」「リスクはどれくらいか」をプロの視点で助言してくれるパートナーを選ぶことが重要です。
■ 3. 破談を避ける「第三者（ホームインスペクター）」の活用法
直接指摘するとカドが立つひび割れ問題も、第三者の専門家（ホームインスペクター）を介すと、驚くほどスムーズに解決します。
・感情を排除し「技術的事実」に変える： 買主さんが「ここが気になる」と言うと苦情に聞こえますが、ホームインスペクターが「技術的な診断結果」として報告すると、売主さんも「専門家が言うなら仕方ない、知らなかった」と素直に納得しやすいのです。
・「安心」を買うための共通言語： 報告書という客観的なデータがあることで、補修費用を誰が負担するか、あるいは納得してそのまま買うかといった交渉が、建設的なものになります。
【まとめ】「建物の真実」を共有し、納得のいく取引を
中古住宅の取引において、ひび割れ自体よりも恐ろしいのは、売主さんと買主さんの間の「不信感」です。大切なのは、ひび割れを見つけて不安になることではなく、そのリスクを正しく評価し、双方が納得できる「落としどころ」を見つけることです。
「このひび、売主さんに聞いていいのかな？」「構造に影響はない？」……そんな不安を解消し、円満な取引を進めるために、株式会社さくら事務所のようなホームインスペクションを、住まいの「中立な健康診断」として活用してみませんか。
プロの目で見えないリスクを可視化し、「これなら納得して買える」という確かな安心をもって、新しい生活への一歩を踏み出しましょう！
しかし、その場での指摘の仕方を間違えると、売主さんの感情を害し、最悪の場合は「あなたには売りたくない」と取引自体が破断してしまうリスクがあるのをご存知でしょうか。
今回は、建築士・ホームインスペクターである、さくら事務所取締役の友田雄俊さんと、らくだ不動産の不動産エージェントの村田洋一さんが、中古住宅取引の現場で起きている「ひび割れ」を巡るリアルな心理戦と、賢い交渉術を語ります。
■ 1. 売主と買主の「温度差」を知る
ひび割れに対する認識は、住んでいる売主さんと、これから買う買主さんの間で驚くほど異なります。
・売主さんのホンネ： 「もう何十年も住んでいるけど、雨漏りもしてないし生活に支障はない。中古だからこれくらい普通でしょ」と、悪気なく気づいていない、あるいは気にしていないことがほとんどです。中には、愛着のある我が家を否定されたようで、ムッとしてしまう方もいます。
・買主さんの不安： 「このひびは構造上の問題？ 直すのにいくらかかるの？」と、一生に一度の買い物だからこそ、どうしてもナーバスになりがちです。
この温度差を理解せずに、内見中に「あそこにひびがありますね！」と詰め寄ってしまうと、売主さんとの関係にひびが入ってしまうのです。
■ 2. 「中古だから当たり前」という言葉の罠
仲介会社の営業マンがよく使う「中古住宅ですから、これくらいは範囲内ですよ」という言葉。これは取引を円滑に進めるための便利なフレーズですが、鵜呑みにするのは危険です。
・ひび割れは「程度問題」： 単なる乾燥によるクロスのひび（表面的なもの）なら良いですが、基礎を貫通するひびや、そこから雨水が侵入して雨漏りを引き起こしているケースも実在します。
・エージェントの質が問われる： 「中古だから」で片付けるのではなく、「なぜこのひびが起きているのか」「リスクはどれくらいか」をプロの視点で助言してくれるパートナーを選ぶことが重要です。
■ 3. 破談を避ける「第三者（ホームインスペクター）」の活用法
直接指摘するとカドが立つひび割れ問題も、第三者の専門家（ホームインスペクター）を介すと、驚くほどスムーズに解決します。
・感情を排除し「技術的事実」に変える： 買主さんが「ここが気になる」と言うと苦情に聞こえますが、ホームインスペクターが「技術的な診断結果」として報告すると、売主さんも「専門家が言うなら仕方ない、知らなかった」と素直に納得しやすいのです。
・「安心」を買うための共通言語： 報告書という客観的なデータがあることで、補修費用を誰が負担するか、あるいは納得してそのまま買うかといった交渉が、建設的なものになります。
【まとめ】「建物の真実」を共有し、納得のいく取引を
中古住宅の取引において、ひび割れ自体よりも恐ろしいのは、売主さんと買主さんの間の「不信感」です。大切なのは、ひび割れを見つけて不安になることではなく、そのリスクを正しく評価し、双方が納得できる「落としどころ」を見つけることです。
「このひび、売主さんに聞いていいのかな？」「構造に影響はない？」……そんな不安を解消し、円満な取引を進めるために、株式会社さくら事務所のようなホームインスペクションを、住まいの「中立な健康診断」として活用してみませんか。
プロの目で見えないリスクを可視化し、「これなら納得して買える」という確かな安心をもって、新しい生活への一歩を踏み出しましょう！
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