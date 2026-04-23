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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「宇宙勾玉。」を公開した。動画では、自身が手に入れた勾玉の由来や、宇宙空間から地球を見つめる「究極のメタ認知」への強い憧れについて語っている。



茂木氏は骨董雑誌「目の眼」の取材を通じて縁があり、西都原で出土したという勾玉を購入した経緯を説明。「小林秀雄さんも勾玉を持っていらっしゃって」と過去の著名人との共通点にも触れつつ、自身が所有しているこの勾玉を「宇宙勾玉」と名付けたと明かした。



「宇宙に行きたいなっていう、ちょっと願掛けというか」とその名前の由来を説明する茂木氏。自身が宇宙に行くことについては「なかなか宇宙に行く機会ってないと思うんですよ」と率直な思いを吐露する。「宇宙飛行士とかミッションスペシャリストとして行くのは難しいかもしれない」と現状を認めつつも、宇宙開発が進み、宇宙がより一般化して多くの人が行けるようになった際には「チャンスがあるかもしれないじゃないですか」と希望を捨てることなく語る。その上で「宇宙勾玉を時々眺めてね、宇宙に行きたいなと思っているところです」と胸の内を明かした。



さらに、宇宙に行きたい理由について「できたら宇宙に行って、地球のことを宇宙の外から見てみたい」と語る。地球を外から客観的に眺めることで「自分の意識が変化するっていうか、進化するというか、新しいものが何か見えるんじゃないかなと」と推測。この体験を「究極のメタ認知」と表現し、脳科学者ならではの視点で宇宙空間から地球を見つめることの意義を強調した。



最後に茂木氏は「勾玉って不思議な形してますよね」と語り、「とても美しい勾玉で大事にしている」とその魅力と愛着を示した。宇宙への思いを込めた「宇宙勾玉」を大切にしながらも、宇宙へ行くためにはまず「地上の自分の人生を一生懸命生きなくちゃいけない」と語り、日々の生活に真摯に向き合う姿勢を示して動画を締めくくった。