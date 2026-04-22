　22日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比290円安の5万9510円と急落。日経平均株価の現物終値5万9585.86円に対しては75.86円安。出来高は2981枚となっている。

　TOPIX先物期近は3731.5ポイントと前日比22.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は13.49ポイント安で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59510　　　　　-290　　　　2981
日経225mini 　　　　　　 59505　　　　　-295　　　 67678
TOPIX先物 　　　　　　　3731.5　　　　 -22.5　　　　5092
JPX日経400先物　　　　　 33970　　　　　-165　　　　 170
グロース指数先物　　　　　 778　　　　　　-5　　　　 265
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース