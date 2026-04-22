日経225先物：22日22時＝290円安、5万9510円
22日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比290円安の5万9510円と急落。日経平均株価の現物終値5万9585.86円に対しては75.86円安。出来高は2981枚となっている。
TOPIX先物期近は3731.5ポイントと前日比22.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は13.49ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59510 -290 2981
日経225mini 59505 -295 67678
TOPIX先物 3731.5 -22.5 5092
JPX日経400先物 33970 -165 170
グロース指数先物 778 -5 265
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3731.5ポイントと前日比22.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は13.49ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59510 -290 2981
日経225mini 59505 -295 67678
TOPIX先物 3731.5 -22.5 5092
JPX日経400先物 33970 -165 170
グロース指数先物 778 -5 265
東証REIT指数先物 売買不成立
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