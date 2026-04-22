この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「もっと！はむチラ長屋ch.【ハムスター】」が、「【サイズ差1.5倍】デカい女の子に果敢に挑むハムスターの婚活4連戦！」を公開した。自分よりも1.5倍も大きいお嫁さん候補のキャラメリゼに対し、一生懸命にアプローチするジャンガリアンハムスター、とわれの奮闘記が収められている。

動画は、小さなとわれがキャラメリゼの「おちり」を懸命に追いかけるシーンから始まる。飼い主が気にかけるほど体格差は開いていくばかりで、とわれが大きなキャラメリゼの背中に乗る姿には「見事な山登りです」と思わずツッコミが入った。

お見合いを重ねて迎えた運命の4日目、とわれは「昨日までと全然違うように見えて」「これはイケる…！と俄然やる気を出してますよね」と、かつてないほどの気迫を見せるとわれに期待大。しかし、激しい「ぺちぺち殴り合い」の末に自滅してしまうなど、なかなか上手くおちりを掴むことができずコミカルな展開が続く。

全身で大あくびをして気合を入れ直したとわれは、入念な下準備を経てついにキャラメリゼに飛びつく。「つかんだ！？掴みましたね！？」と飼い主も興奮気味に見守る中、とわれは高速な動きを見せる。

しかし、残酷な体格差が立ちはだかり、「おちりを掴んだあとに、絶望を感じることになるとは」というまさかのオチを迎えた。
最後は「次回へ続きます」と締めくくられており、一生懸命でどこか憎めないとわれの果敢な挑戦は、視聴者にたくさんの笑いと癒やしを提供している。

YouTubeの動画内容

00:00

サイズ差1.5倍！キャラメリゼのおちりを狙うとわれ
02:56

「見事な山登りです」一生懸命なとわれのアプローチ
08:25

運命の4日目、俄然やる気を出すとわれ
13:22

全身から振り絞る大あくびで気合を入れ直す
15:20

ついに掴んだおちり！？まさかの結末に次回へ続く

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