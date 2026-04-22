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「生き物屋敷を作りたい」YouTuberが古い民家を丸ごと購入！室内プールや池まで構想する夢の物件ツアー

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「生き物屋敷を作りたくて古い民家を買いました。」を公開した。100匹以上の生き物を飼育するYouTuberが、理想の飼育環境を求めて古い戸建てを購入し、夢が詰まったルームツアーを行っている。



魚を中心に多種多様な生き物を賃貸で飼育していた投稿者だが、手狭になったため物件購入を決意。動画内では、玄関の大きな下駄箱を撤去して水槽を設置する構想や、和室の畳を剥がして室内に池を作るアイデアを熱弁。「壁も天井も穴あけ放題」と、持ち家ならではの自由度の高さを大いに喜んでいる。さらには、古い浴室にある巨大な浴槽を見つけ、ここも飼育スペースとして活用できるのではないかと語った。



この物件における最大の推しポイントは、建物の目の前に川が流れる最高の立地だ。以前の下見では多数の魚や亀が泳いでいたといい、2階の窓から直接釣りができるのではと想像を膨らませる。さらに、家の裏手にある巨大な倉庫を見つけると「でかいプールを作るか」と、ライギョなどの大型魚を飼育する壮大な計画に興奮を隠しきれない様子が収められている。庭にはカキの木や笹薮が生い茂っており、自ら伐採して開拓していく過程も楽しむ姿勢を見せた。



終盤では、現在自宅で飼育しているウナギやハリセンボン、スネークヘッドなどを紹介。「どんな水槽で飼育しようかな」と語気を強め、生き物ファーストで進められるマイホーム計画は、同じく生き物を愛する視聴者にもワクワク感を与える内容となっている。