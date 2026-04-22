堀ちえみが、ライブツアー＜堀ちえみ ライブツアー59だョ！全員WA･ショイ！＞を7月4日から開催することを発表した。なお、チケットの1次先行受付がスタートしている。

本ツアーは、5月27日に配信リリースされる新作EP『月に祈りを』を携え、東京・なかのZERO小ホールと大阪・なんばHatchで開催される。1985年のヒット曲「Wa・ショイ！」を中心とした、暑さを吹き飛ばすような「夏祭り」をコンセプトにしたライブとなる予定とのことだ。

さらに、各公演では特典付きチケットも用意されており、SS席チケットには終演後の私物サインお見送り会および限定ブロマイドが付属する。

チケットは各プレイガイドにて順次先行受付を実施中だ。

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◾️堀ちえみ コメント

2027年にデビューしてまる45年を迎えます！ということで2026年はプレの年なので、この機会に全楽曲を聴いてみました！いただいた全ての楽曲は私の宝物。なかでも1985年に発売したシングル「Wa・ショイ！」の素晴らしさに改めてシビレました。どこか切ないお祭りソング…是非この曲を中心としたライブでみなさんと盛り上がりたいな！日頃の疲れも夏の暑さも吹き飛ばし、みんなでWA・ショイ！多くの皆様と夏祭りを楽しめたらとても嬉しいです♪

どうぞよろしくね。

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◾️＜堀ちえみ ライブツアー “59だョ！全員WA･ショイ！”＞

特設サイト：https://horichiemi40th.ponycanyon.co.jp/tour/ 【東京公演】

日程：2026年7月4日（土）

1部：開場 13:30／開演 14:00 2部：開場 18:00／開演 18:30

会場：なかのZERO 小ホール 【大阪公演】

日程：2026年8月9日（日）

開場 16:00／開演 17:00

会場：なんばHatch ▼チケット情報

・1次先行受付期間：2026年4月22日（水）17:00 〜2026年5月2日（土）23:59

・チケット価格 ※各会場・各公演 共通

SS席：19,800円（税込） ※特典：私物サインお見送り会＋限定ブロマイド

S席：13,200円（税込） ※特典：限定ブロマイド

A席：11,000円（税込）

・受付URL：https://l-tike.com/horichiemi/

・受付方法：抽選

・受付枚数：お一人様1公演につき4枚まで申込可能