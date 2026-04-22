NiziUミイヒ、韓国の街中散歩ショット公開「ビジュ強すぎ」「遭遇したい」の声
【モデルプレス＝2026/04/22】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のMIIHI（ミイヒ）が4月21日、自身のInstagramを更新。韓国の街中でのプライベートショットを公開し、反響が集まっている。
【写真】NiziUメンバー「天使降臨」街中散歩ショット
ミイヒは「お散歩日和 韓国も暖かくなってきたよん」とつづり、韓国の日々を報告。韓国の街中で、肩に飾りがつき、フードの紐がリボンになったグレーのパーカー姿で、ゆるく巻かれたハイトーンカラーの髪を耳にかけながらウインクしているショットが公開されている。
この投稿に「洋服似合ってる」「お散歩楽しそう」「街中で遭遇したい」「天使降臨」「可愛すぎる」「太陽みたいに素敵」「ビジュ強すぎ」「ウインク最高」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】NiziUメンバー「天使降臨」街中散歩ショット
◆ミイヒ、散歩中のプライベートショット公開
ミイヒは「お散歩日和 韓国も暖かくなってきたよん」とつづり、韓国の日々を報告。韓国の街中で、肩に飾りがつき、フードの紐がリボンになったグレーのパーカー姿で、ゆるく巻かれたハイトーンカラーの髪を耳にかけながらウインクしているショットが公開されている。
◆ミイヒの投稿に反響
この投稿に「洋服似合ってる」「お散歩楽しそう」「街中で遭遇したい」「天使降臨」「可愛すぎる」「太陽みたいに素敵」「ビジュ強すぎ」「ウインク最高」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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