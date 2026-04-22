LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社は、モバイルノートPCシリーズ「LG gram」を対象とした購入キャンペーンを4月22日（水）より実施している。

期間中、LG公式オンラインショップまたは指定販売店で対象モデルを購入し、製品登録後に購入したECサイトまたは公式オンラインショップにレビューを投稿することで応募できるキャンペーン。

特典として、モデルに応じた最大5,000円のキャッシュバックが受けられるほか、製品登録を行うことで長期間安心して使える「長期保証」も付帯する。

対象製品の一例である16インチ有機ELパネル搭載の「LG gram Pro（16Z90U-KUB5J）」は、4月28日（火）に発売予定。インテル Core Ultra X7 プロセッサー 358Hを採用し、重量1,199g、薄さ12.4mmの軽量・薄型モデルだ。

LG gram Pro（16Z90U-KUB5J）

キャンペーン名

LG gramご購入キャンペーン

購入期間

2026年4月22日（水）～7月20日（月）

応募期間

2026年4月22日（水）～8月20日（木）

特典

最大5,000円キャッシュバック、長期保証

適用条件

期間内の購入、製品登録、レビュー投稿のうえキャンペーンページから応募

対象モデル（例）

LG gram Pro

16Z90U-KUB5J、17Z90U-GU88Jなど

LG gram

14Z90U-GU85J、14Z95U-VP55Jなど