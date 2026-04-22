¥«¥º¡¢½ÓÊå¡¢¾®Ìî¡£°ÎÂç¤ÊÀèÃ£¤«¤éÂç¤¤Ê»É·ã¡£¡È¤ªÁ°¤ÏÂç¾æÉ×¡É¾¾°æ¤Î¸ýÊÊ¤Ë¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤¿¡×¡Ú°ËÆ£æÆ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸§¡Û
¡¡2025¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿°ËÆ£æÆ¤Ë¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£19Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Á´11²ó¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢Âè£·²ó¤Ï°ÎÂç¤ÊÀèÃ£¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¡£
¡½¡½¢¡¡½¡½¢¡¡½¡½
¡¡2007¡Á25Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¿ÍÀ¸¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿°ËÆ£¡££´·î£³Æü¤Î°úÂà²ñ¸«¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¡¢Áª¼ê¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬Èà¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¡¢°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤¿¤Á¤È¤Î¶¦Æ®¤ÏÂç¤¤Ê³èÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¾å¤«¤é½ç¤ËÂçÀèÇÚ¤«¤é°úÂàÊó¹ð¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ËÆ£¤ÏÏÃ¤¹¡£¤½¤ÎÉ®Æ¬¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢59ºÐ¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë»°±ºÃÎÎÉ¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥«¥º¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë´ÔÎñ¶á¤¯¤Þ¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÍ¤Ë¤ÏÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡£ËÜ¿Í¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¡Ø¤ªÀè¤Ë¤ª¤¤¤È¤Þ¤·¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¥«¥º¤µ¤ó¤Ï¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¤ï¤¶¤ï¤¶Ï¢Íí¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¼ä¤·¤¤¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£²¶¤Ï¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È°ËÆ£¤Ï´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸À¤¦¡£
¡¡¸½ÌòºÇÇ¯Ä¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ï¡¢²£ÉÍFC¤Ç°ì½ï¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤¿»þ´Ö¤ÏÃ»¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥«¥º¤¬¥ì¥ó¥¿¥ëÀè¤«¤éÌá¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼Â¤Ï°ìÅÙ¡¢¡Ø¥«¥º¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤ä¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¡Ø»à¤Ì¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤è¡Ù¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¹¥¤¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÆ°¤±¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¼¤á¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡Ù¤È¤·¤ß¤¸¤ßÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡º£¤â¥«¥º¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¤¯¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜ¿Í¤â¥×¥íÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ´¤¦¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤³¤È¡£²£ÉÍFC¤Ç£±Ç¯ÌÜ¤Î²¼Ê¿¡ÊÎ´¹¨¡Ë´ÆÆÄ¤È¤ÎÌÌÃÌ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¥«¥º¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥«¥º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤Î¥×¥í°Õ¼±¤ÏËÜÅö¤Ë³Ø¤Ö¤Ù¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°ËÆ£¤ÏÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ÑÀª¤ò¼ã¤¤À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¡¢°ËÆ£¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î»Å»ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢°úÂà²ñ¸«¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃæÂ¼½ÓÊå¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·²ÖÂ«¤òÂ£Äè¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¾®Ìî¿Æó¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢Âç¤¤Êºâ»º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡ÖÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤È²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¢²£ÉÍFC¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢£²¿Í¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯µ»½ÑÅª¤ËÆÍ½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Æó¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤ò¤·¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢½Ó¤µ¤ó¤âËÜÅö¤Ë¤³¤³¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î»ÑÀª¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢³¤³°¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¤¬¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¤Ø¹Ô¤¯Á°¤ÎÇ¯¤Ë¡¢½Ó¤µ¤ó¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÁê¼ê¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Æó¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¤Îº¢¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÇÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£UEFA¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤È¤¤¤¦°Î¶È¤âÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÆ´¤ì¤Î¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¡¢²ÖÂ«¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ¤ªÎé¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦£±¿Í¤Ï¡¢°ËÆ£¤¬¥×¥í¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë»þÂå¤Ë¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¾¾°æÂçÊå¤À¡£²£ÉÍFC¤Î»þ¤Ï¤¹¤ì°ã¤¤¤Ç¡¢£²ÅÙÌÜ¤Î¶¦Æ®¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤º¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÇÚ¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤ä¿ÆÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤Ï¡¢º£¤âÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤ÆÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡½¡½¢¡¡½¡½¢¡¡½¡½
¡¡2007¡Á25Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¿ÍÀ¸¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿°ËÆ£¡££´·î£³Æü¤Î°úÂà²ñ¸«¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¡¢Áª¼ê¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬Èà¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¾å¤«¤é½ç¤ËÂçÀèÇÚ¤«¤é°úÂàÊó¹ð¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ËÆ£¤ÏÏÃ¤¹¡£¤½¤ÎÉ®Æ¬¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢59ºÐ¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë»°±ºÃÎÎÉ¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥«¥º¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë´ÔÎñ¶á¤¯¤Þ¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÍ¤Ë¤ÏÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡£ËÜ¿Í¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¡Ø¤ªÀè¤Ë¤ª¤¤¤È¤Þ¤·¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¥«¥º¤µ¤ó¤Ï¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¤ï¤¶¤ï¤¶Ï¢Íí¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¼ä¤·¤¤¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£²¶¤Ï¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È°ËÆ£¤Ï´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸À¤¦¡£
¡¡¸½ÌòºÇÇ¯Ä¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ï¡¢²£ÉÍFC¤Ç°ì½ï¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤¿»þ´Ö¤ÏÃ»¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥«¥º¤¬¥ì¥ó¥¿¥ëÀè¤«¤éÌá¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼Â¤Ï°ìÅÙ¡¢¡Ø¥«¥º¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤ä¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¡Ø»à¤Ì¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤è¡Ù¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¹¥¤¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÆ°¤±¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¼¤á¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡Ù¤È¤·¤ß¤¸¤ßÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡º£¤â¥«¥º¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¤¯¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜ¿Í¤â¥×¥íÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ´¤¦¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤³¤È¡£²£ÉÍFC¤Ç£±Ç¯ÌÜ¤Î²¼Ê¿¡ÊÎ´¹¨¡Ë´ÆÆÄ¤È¤ÎÌÌÃÌ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¥«¥º¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥«¥º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤Î¥×¥í°Õ¼±¤ÏËÜÅö¤Ë³Ø¤Ö¤Ù¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°ËÆ£¤ÏÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ÑÀª¤ò¼ã¤¤À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¡¢°ËÆ£¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î»Å»ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢°úÂà²ñ¸«¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃæÂ¼½ÓÊå¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·²ÖÂ«¤òÂ£Äè¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¾®Ìî¿Æó¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢Âç¤¤Êºâ»º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡ÖÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤È²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¢²£ÉÍFC¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢£²¿Í¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯µ»½ÑÅª¤ËÆÍ½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Æó¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤ò¤·¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢½Ó¤µ¤ó¤âËÜÅö¤Ë¤³¤³¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î»ÑÀª¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢³¤³°¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¤¬¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¤Ø¹Ô¤¯Á°¤ÎÇ¯¤Ë¡¢½Ó¤µ¤ó¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÁê¼ê¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Æó¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¤Îº¢¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÇÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£UEFA¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤È¤¤¤¦°Î¶È¤âÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÆ´¤ì¤Î¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¡¢²ÖÂ«¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ¤ªÎé¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦£±¿Í¤Ï¡¢°ËÆ£¤¬¥×¥í¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë»þÂå¤Ë¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¾¾°æÂçÊå¤À¡£²£ÉÍFC¤Î»þ¤Ï¤¹¤ì°ã¤¤¤Ç¡¢£²ÅÙÌÜ¤Î¶¦Æ®¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤º¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÇÚ¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤ä¿ÆÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤Ï¡¢º£¤âÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤ÆÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£