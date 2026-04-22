今季限りでイラオラ監督退任のボーンマス、後任はマルコ・ローゼ氏に決定
ボーンマスは20日、マルコ・ローゼ氏が来季から新監督に就任することを発表した。契約期間は3年となる。
現在、指揮を執るのはアンドニ・イラオラ監督。23-24シーズンに監督に就任すると、初年度にクラブ最上最多となる勝ち点48を獲得して12位フィニッシュ。2年目の昨季は勝ち点56で9位、そして今季は第33節終了時点で勝ち点48の9位となっている。
近年の躍進へと導いたイラオラ監督だが、今月14日に今季限りでの退任が発表。そして、6日後に後任としてローゼ氏の就任が正式に発表された。
ローゼ氏はザルツブルクやボルシアMG、ドルトムントなどの監督を歴任し、22年9月から25年3月まではライプツィヒを率いていた。クラブは「当面の目標は今シーズンをできる限り、良い形で終えることに集中している。選手とスタッフは引き続き、全力で取り組み、現在の13試合無敗という記録をさらに伸ばしていくことを目指します」とコメントしている。
「ボーンマスの全員が、マルコが夏にバイタリティ・スタジアムで監督の仕事を始めることを心待ちにしています」
現在、指揮を執るのはアンドニ・イラオラ監督。23-24シーズンに監督に就任すると、初年度にクラブ最上最多となる勝ち点48を獲得して12位フィニッシュ。2年目の昨季は勝ち点56で9位、そして今季は第33節終了時点で勝ち点48の9位となっている。
近年の躍進へと導いたイラオラ監督だが、今月14日に今季限りでの退任が発表。そして、6日後に後任としてローゼ氏の就任が正式に発表された。
「ボーンマスの全員が、マルコが夏にバイタリティ・スタジアムで監督の仕事を始めることを心待ちにしています」