チェルシー粉砕！ 暫定６位浮上のブライトン、史上初のCL出場なるか。33歳指揮官はきっぱり「順位表は全く気にしてない。誇るべきは…」

チェルシー粉砕！ 暫定６位浮上のブライトン、史上初のCL出場なるか。33歳指揮官はきっぱり「順位表は全く気にしてない。誇るべきは…」