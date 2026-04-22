チェルシー粉砕！ 暫定６位浮上のブライトン、史上初のCL出場なるか。33歳指揮官はきっぱり「順位表は全く気にしてない。誇るべきは…」
現地４月21日に行なわれたプレミアリーグ第34節で、三笘薫を擁する９位のブライトン（勝点47）は６位のチェルシー（同48）とホームで対戦した。
三笘を約１か月半ぶりに先発起用したブライトンは、３分にフェルディ・カドゥオールの得点で先制。その後、56分にジャック・ヒンシュルウッド、90＋１分にダニー・ウェルベックが追加点を挙げ、３−０で完勝した。
ファビアン・ヒュルツェラー監督は手応え十分の様子だ。クラブ公式サイトによれば、33歳のドイツ人指揮官は試合後、「間違いなく今季最高のゲームの１つ」と語った。
「ボール保持時のプレーだけでなく、ボールを失った後の守備も非常に良かった。後半には危ない場面もあり、チェルシーにも良い攻撃が見られたが、試合を通して我々が完全に主導権を握っていた」
直近のリーグ戦５試合で４勝１分けのブライトンは、暫定でヨーロッパリーグ（EL）出場圏内の６位に浮上した。自分たちが１試合消化試合が多いものの、チャンピオンズリーグ（CL）出場圏内の５位リバプールとの勝点差は「５」となった。
ELだけでなくCL出場も見えてきたなか、ヒュルツェラー監督は「６位になって誇りに思うか？」と問われ、「順位表は全く気にしてない。誇るべきは今日のパフォーマンスだ」ときっぱりコメント。「今はとにかく試合に集中し、より上を目ざし続ける。あとは結果を見守るだけだ」と一戦必勝の姿勢を示した。
好調を維持するブライトン。クラブ史上初のCL出場権獲得なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
三笘を約１か月半ぶりに先発起用したブライトンは、３分にフェルディ・カドゥオールの得点で先制。その後、56分にジャック・ヒンシュルウッド、90＋１分にダニー・ウェルベックが追加点を挙げ、３−０で完勝した。
ファビアン・ヒュルツェラー監督は手応え十分の様子だ。クラブ公式サイトによれば、33歳のドイツ人指揮官は試合後、「間違いなく今季最高のゲームの１つ」と語った。
直近のリーグ戦５試合で４勝１分けのブライトンは、暫定でヨーロッパリーグ（EL）出場圏内の６位に浮上した。自分たちが１試合消化試合が多いものの、チャンピオンズリーグ（CL）出場圏内の５位リバプールとの勝点差は「５」となった。
ELだけでなくCL出場も見えてきたなか、ヒュルツェラー監督は「６位になって誇りに思うか？」と問われ、「順位表は全く気にしてない。誇るべきは今日のパフォーマンスだ」ときっぱりコメント。「今はとにかく試合に集中し、より上を目ざし続ける。あとは結果を見守るだけだ」と一戦必勝の姿勢を示した。
好調を維持するブライトン。クラブ史上初のCL出場権獲得なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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