◇ナ・リーグ ドジャース1−3ジャイアンツ（2026年4月21日 サンフランシスコ）

ドジャースは21日（日本時間22日）、敵地でのジャイアンツ戦に敗戦。打線が3安打と振るわず先発した山本由伸投手（27）を援護できなかった。

試合後、ロバーツ監督は打線について「序盤は（相手先発）ループがとても良かったと思う。なかなかスイングさせてもらえなかったしね」と相手右腕を称え「ただ、3回だったか、こちらがプレッシャーをかけた場面があって、あそこでダブルプレーで切り抜けられたのが大きかった」と4回に4四球で1点を奪ったもののなおも1死満塁でコールが三ゴロ併殺に打ち取られた場面を悔しがった。

そして「その後はコマンドを失っていたし、5回で降ろせたのは良かった。ブルペン相手にもなったけど、その後も1、2度チャンスはあった。ただ、得点につなげられなかった」と相手救援陣も攻略できなかったと振り返った。

この日の敗戦で16勝7敗となり、ナ・リーグ西地区でパドレスに同率首位に並ばれた。ただ、指揮官は「正直、他チームのことはあまり気にしていない」ときっぱり。「まずは自分たちのやるべきことに集中すること。それができれば、結果は自然とついてくるはずだ」と他チームを気にせず自分たちの野球に徹するべきと自らに言い聞かせた。