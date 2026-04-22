「こんなに筋肉質だとは…」 フォロワー280万人の美女レーサー、露わになったスーツの裏側に衝撃
GT選手権に参戦しているリンジー・ブルワー
北米を中心に展開する自動車レースで活躍するトップレーサーでもあるリンジー・ブルワー（米国）の鍛え上げられた肉体が話題沸騰している。インスタグラムのフォロワー280万人超えの人気者のオフショットにファンは「君がこんなに筋肉質だとは知らなかった」と衝撃を受けている。
カリブ海の高級リゾート地、サン・バルテルミー島で撮影された映像。白いビキニトップにロングスカートを合わせたエレガントな装い。視線を釘付けにするのはその衣装から大胆に覗く、綺麗に割れた見事な腹筋だ。
自身のインスタグラムに実際の動画を公開。「私の花嫁時代」と記した投稿には、海外ファンから反響が寄せられている。
「見事だ」
「専属モデルになるべきだ」
「うわあ、セクシーで最高、完璧だ」
「正直に言うよ、君がこんなに筋肉質だとは知らなかった。でも、その腹筋は多くの男性を嫉妬させるだろう」
「おめでとう、あなたには最高の幸せがふさわしい」
「うわあ、あなたはものすごく華やかだ」
ブルワーは今季開幕した新たなGT選手権「GT3リバイバル・シリーズ」に参戦。2024年8月に婚約を発表していた。
（THE ANSWER編集部）