GT選手権に参戦しているリンジー・ブルワー

北米を中心に展開する自動車レースで活躍するトップレーサーでもあるリンジー・ブルワー（米国）の鍛え上げられた肉体が話題沸騰している。インスタグラムのフォロワー280万人超えの人気者のオフショットにファンは「君がこんなに筋肉質だとは知らなかった」と衝撃を受けている。

カリブ海の高級リゾート地、サン・バルテルミー島で撮影された映像。白いビキニトップにロングスカートを合わせたエレガントな装い。視線を釘付けにするのはその衣装から大胆に覗く、綺麗に割れた見事な腹筋だ。

自身のインスタグラムに実際の動画を公開。「私の花嫁時代」と記した投稿には、海外ファンから反響が寄せられている。

「見事だ」

「専属モデルになるべきだ」

「うわあ、セクシーで最高、完璧だ」

「正直に言うよ、君がこんなに筋肉質だとは知らなかった。でも、その腹筋は多くの男性を嫉妬させるだろう」

「おめでとう、あなたには最高の幸せがふさわしい」

「うわあ、あなたはものすごく華やかだ」

ブルワーは今季開幕した新たなGT選手権「GT3リバイバル・シリーズ」に参戦。2024年8月に婚約を発表していた。



（THE ANSWER編集部）