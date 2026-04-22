「また聖地が増えた」RIIZE・ショウタロウ、月島で“もんじゃデート”風ショットにファン歓喜！

ショウタロウが日本の街に姿を見せた。

ショウタロウは4月21日、RIIZEの公式インスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】ショウタロウ、“もんじゃデート”風ショット

公開された写真には、月島のもんじゃ店を訪れたショウタロウの姿が収められている。

白のタンクトップにジーンズ、帽子を合わせたスタイルで、もんじゃ焼きを作る姿は、まるでデートをしているかのような雰囲気を醸し出し、ファンの心をつかんだ。また、タンクトップからあらわな鍛え上げられた肉体も視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「エモい」「もんじゃ焼きで愛の告白なんて反則」「尊い」「また聖地が増えた」「彼女気分」といったコメントが寄せられている。

（写真＝RIIZE公式Instagram）

なお、ショウタロウが所属するRIIZEは4月19日、TVアニメ『キルアオ』のエンディングテーマ『KILL SHOT』の音源を正式リリースした。

◇ショウタロウ プロフィール

2000年11月25日生まれ。本名は大崎将太郎（おおさき・しょうたろう）。神奈川県・横浜市出身。2019年にインスタグラムを通じてスカウトされ、オーディションを経てSMエンターテインメントに入社。2020年10月にNCTの新メンバーとしてデビュー。約2年7カ月の活動を経て、2023年5月にNCTを脱退。同年9月にRIIZEとして再デビューを果たした。5歳からダンスを習い、EXILEやGACKTなどのバックアップダンサー経験がえう実力派で、K-POPアイドルの中でもトップクラスのスキルを持つと評価されている。