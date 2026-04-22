◆米大リーグ カブス７―４フィリーズ（２１日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの鈴木誠也外野手は「４番・右翼」でスタメン出場し、待望の今季１号本塁打を放った。４打数２安打で打率は２割５分６厘に上昇。先発の今永昇太は７回１失点で２勝目を挙げ、チームは７連勝を飾った。

４−１の７回２死一塁でフィリーズ左腕メイザの低めのスライダーをすくい、左越えに大きなアーチを描いた。打球速度１０９・８マイル（約１７６・７キロ）、４４１フィート（約１３４・４メートル）の大きな一発は場外へ消えた。６−１と突き放し、今永の２勝目をアシストした。

鈴木は「（打撃の状態は）あまり良くなかったが、打撃コーチと話して、分析してもらって、いい話ができて。それが良い結果につながったのかな。タイミングの部分で遅くなっていて、強く振ろうという意識が、自分のスイングを崩していた。そこが修正できたのかなと思う」と笑顔を見せた。

今永登板試合での本塁打はレギュラーシーズンで７度目で８本目。ポストシーズンを含めると９戦で１１本目になる。「疲れ切ってると思っているので、話しかけずゆっくり休ませたいと思います」と７回１失点の熱闘で２勝目を挙げた左腕をねぎらった。