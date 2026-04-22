「ジャイアンツ３−１ドジャース」（２１日、サンフランシスコ）

ドジャースの山本由伸投手が今季５度目の先発に立ち、７回１０１球６安打３失点７奪三振で降板。今季３勝目はならなかった。

出場８戦２８打席で７本塁打と絶好調の捕手ラッシングがスタメンマスクをかぶり、今季初めて山本とバッテリーを組んだ。しかし、初回はまさかの展開に。いきなり内野安打を許し、ショートのキム・ヘソンの悪送球で無死２塁のピンチを背負うと、その後、ヒットと四球で無死満塁とされた後、４番ディバースにライトに運ばれる適時打を浴びて失点。続くシュミットは左中間への浅いフライとなったが、中堅・コールと左翼のＴ・ヘルナンデスが交錯。コールが何とか捕球したが、犠飛となった。さらにイ・ジョンフにライト前に運ばれて３失点目を喫した。山本の１イニング３失点は今季初となった。

それでも２回以降は圧巻の投球。二、三、四回と三者凡退を続け、五回は先頭に四球を与えたが、後続を断った。六回途中には突如大雨に見舞われ、イ・ジョンフにこの日２本目の安打を許した。続くラモスの中前打でスタートを切っていたイ・ジョンフが一気に本塁に突入したが、タッチアウトとなった。七回は圧巻の三者連続三振を奪った。

山本は中６日で５度目の先発。前回１４日のメッツ戦はシーズン最長７回２／３、同最多の１０４球を投げて１失点の好投だったが、打線の援護がなく、勝敗はつかず、３勝目はならなかった。初回に先頭打者本塁打を許した後は２０打者連続アウトの快投を見せていた。