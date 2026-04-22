「ジャイアンツ３−１ドジャース」（２１日、サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。七回の第４打席で内野安打を放ち、昨季から続く連続出塁記録を５３とし、韓国出身の秋信守の持つ５２を更新し、アジア選手最長記録を打ち立てた。また、球団２位タイ記録とした。

第１、２打席とジャイアンツ先発のループの前に空振り三振に倒れた大谷。第３打席も追い込まれると、最後も緩い球にタイミングが合わず、右飛に倒れた。第４打席は４番手左腕ミラーを相手に冷静のボールを見きわめると、３−１からソトの変化球のストライク判定をＡＢＳチャレンジ。判定変わらずフルカウントとなったが、６球目の１５８キロのストレートをショート深くへ転がし、懸命に快足を飛ばして出塁した。

大谷はここまで投打同時２試合を含む２１試合で打席に立ち、打率・２７２、５本塁打、１１打点、ＯＰＳ・９０８の成績を残している。前日のロッキーズ戦は三回に右前打を放るなど、４打数１安打２四球。連続出塁記録を５２に伸ばし、韓国出身の秋信守が２０１８年に記録したアジア選手最長に並んでいた。