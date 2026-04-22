株式会社焦点工房は、銘匠光学の交換レンズ「TTArtisan AF 17mm f/1.8 Air APS-C」を4月22日（水）に発売した。希望小売価格は3万9,000円。ソニーE、富士フイルムXマウント用を用意する。

35mm判換算で26mm相当の焦点距離となるAPS-Cフォーマット向け単焦点レンズ。ソニーEマウント用は質量を約162g、外形寸法を約Φ60×47mmに抑えており、持ち歩きやすさを重視した「Air」シリーズとして、日常のスナップや旅行での使用に適するとしている。

AF駆動にはSTM（ステッピングモーター）を採用し、スムーズで静かなピント合わせを実現。対応カメラとの組み合わせにおいては顔認識や瞳AFにも対応する。

最短撮影距離は0.18mと短く、被写体に近づいた近接撮影が可能。

鏡筒素材は5052アルミニウム合金。リアキャップにはUSB Type-C端子を備えており、PCと接続してのファームウェアップデートが可能となる。

サンプルフォト（焦点工房提供）

サンプルフォト（焦点工房提供）

サンプルフォト（焦点工房提供）

サンプルフォト（焦点工房提供）

サンプルフォト（焦点工房提供）

対応マウント：ソニーE、富士フイルムX 焦点距離：17mm（35mm判換算26mm相当） レンズ構成：10群14枚（EDレンズ2枚、高屈折レンズ3枚） 絞り羽根：6枚 絞り範囲：F1.8-16 最短撮影距離：0.18m フィルター径：52mm 外形寸法：約Φ60×47mm 質量：約162g※数値はソニーEマウント用