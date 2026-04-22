今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第18回（2026年4月22日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター 木俣 冬）

りん、シマケンに団子をおごられる

りん（見上愛）と直美（上坂樹里）の今日の共通点は、通りをぶらぶらと団子屋と裏稼業。

まず、りん。

通りをりんが歩いている。その足元に紙飛行機が落ちる。シマケン（佐野晶哉）が投げたものだ。

彼はそうやってりんを止めると「正体不明の男だけど、団子くらいはごちそうできます」と団子を注文する。

「まともなふりしてくたびれたから、1トンビしてたとこ」と自分の近況を話すシマケン。

1トンビとは？

トンビを飛ばす程度にモヤモヤが晴れること、という意味の彼の造語である。

ワンフォースパワーは日本語で1馬力。1秒間につき、どれくらいの重さのものを動かせるのかを馬を使って表した単位。蒸気機関車などに使われる。と早口で説明するシマケン。ここで蒸気機関車（美津<水野美紀>が聞き間違えたトレイン）が出てくるのがにくい。

「トンビを飛ばすと少し気持ちがすっきりするでしょう。何の解決にもならないけど」と、わかったようなわからないようなことを言って、うれしそうに笑うシマケン。やや薄気味悪い。いささか差別的だが、顔がいいのと清潔感があるから許される。

この手の頭がよすぎてへんなキャラクターはドラマによく出てきて、わりと人気が出る。朝ドラでも、過去に多くの人気キャラクターが登場した。

『梅ちゃん先生』の松岡（高橋光臣）、『ごちそうさん』の西門（東出昌大）、『まんぷく』の萬平さん（長谷川博己）、『おかえりモネ』の菅波（坂口健太郎）などが代表的であろう。

りんは、「私、折り紙得意なんです」と紙飛行機を折り直し、飛ばす。

それはひゅーっときれいに飛んだ。

シマケンが追いかけていくと主題歌がはじまる。

オープニングが明けると、お茶とお団子が運ばれてくる。

ナースになることを迷っているとシマケンに吐露するりん。それはナースがまだ偏見の目で見られそうであるからだ。

ここでシマケンの長い長い身の上話がはじまる。

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