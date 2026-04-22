本拠地フィリーズ戦

米大リーグ・カブスの鈴木誠也外野手が21日（日本時間22日）、本拠地フィリーズ戦に「4番・右翼」で先発出場し、7回に今季1号となる2ランを放った。敵地放送局を落胆させている。

4-1の7回2死一塁、鈴木の第5打席。フィリーズ4番手メイザの変化球を強振した。打った瞬間に確信した一発。飛距離441フィート（約134メートル）の雄大な打球は左翼席を超えて行った。

フィリーズ地元局「NBCスポーツ・フィラデルフィア」の放送では、実況のトム・マッカーシー氏が「レフトへの深い当たりだ。場外へ飛んで行った。441フィートです」と沈んだ声で伝えた。解説のルーベン・アマロJr.氏は「スライダーを完璧に捉えましたね。場外弾ですよ」と驚いていた。

鈴木は3月14日（同15日）に行われたワールド・ベースボール・クラシック準々決勝のベネズエラ戦で二盗を試みた際、ヘッドスライディングで右膝を負傷。カブスのキャンプに戻ったあと検査を受け、後十字靭帯の軽度の損傷と診断された。開幕は負傷者リスト（IL）で迎え、4月10日（同11日）にILから復帰していた。



（THE ANSWER編集部）