好きな「愛猫家の女性芸能人」ランキング！ 2位「中川翔子」、11票差の1位は？
All About ニュース編集部は3月30日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「愛犬家・愛猫家の芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「好きな愛猫家の女性芸能人」ランキングを紹介します。
【9位までのランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、中川翔子さんです。
1985年生まれの中川さんは、タレントや歌手として活動。「しょこたん」の愛称で親しまれ、プライベートでは複数の保護猫と暮らしています。自信とBEAMSが共同プロデュースするアパレルブランドの売上の一部を保護猫活動に寄付するなど活動も行っており、猫へ対する愛情でも多くのファンの心を惹きつけています。
アンケート回答では、「しょこたんはたくさんの猫ちゃんを飼っていて、テレビでも好きだと公表していたのでイメージ強い」（30代女性／愛知県）、「しょこたんはかなり有名でずっと付きっ切り」（40代女性／東京都）、「たくさんの猫ちゃんを保護して溺愛していてかわいい」（30代女性／新潟県）などのコメントが寄せられました。
1位に輝いたのは、石田ゆり子さんでした。
1969年生まれの石田さんは、1988年から俳優として活動。ゴールデンレトリバーの雪ちゃんと保護猫が暮らす自宅を「ゆりごろう王国」と名付け、長年にわたりSNSでの投稿を発信し続けています。2021年には、愛猫のハニオとの日々を記録した著書『ハニオ日記』（扶桑社）シリーズを出版。保護犬、保護猫の医療費を支援する団体「ハナコプロジェクト」を共同設立し、精力的に活動を行っています。
アンケート回答者からは、「愛猫家という言葉が流行る前から猫を愛している」（30代女性／愛知県）、「石田ゆり子さんは猫との暮らしを大切にしており、SNSでの発信からも愛情深さが伝わってきます。猫の個性を尊重しながら穏やかに接している様子が印象的で、見ていて癒されます」（40代女性／福岡県）、「猫のために、共演者との飲みの誘いを断っていた石田さん。柔らかい印象でとても可愛くて素敵」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
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2位：中川翔子／73票
2位に選ばれたのは、中川翔子さんです。
1985年生まれの中川さんは、タレントや歌手として活動。「しょこたん」の愛称で親しまれ、プライベートでは複数の保護猫と暮らしています。自信とBEAMSが共同プロデュースするアパレルブランドの売上の一部を保護猫活動に寄付するなど活動も行っており、猫へ対する愛情でも多くのファンの心を惹きつけています。
1位：石田ゆり子／84票
1位に輝いたのは、石田ゆり子さんでした。
1969年生まれの石田さんは、1988年から俳優として活動。ゴールデンレトリバーの雪ちゃんと保護猫が暮らす自宅を「ゆりごろう王国」と名付け、長年にわたりSNSでの投稿を発信し続けています。2021年には、愛猫のハニオとの日々を記録した著書『ハニオ日記』（扶桑社）シリーズを出版。保護犬、保護猫の医療費を支援する団体「ハナコプロジェクト」を共同設立し、精力的に活動を行っています。
アンケート回答者からは、「愛猫家という言葉が流行る前から猫を愛している」（30代女性／愛知県）、「石田ゆり子さんは猫との暮らしを大切にしており、SNSでの発信からも愛情深さが伝わってきます。猫の個性を尊重しながら穏やかに接している様子が印象的で、見ていて癒されます」（40代女性／福岡県）、「猫のために、共演者との飲みの誘いを断っていた石田さん。柔らかい印象でとても可愛くて素敵」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)