チェルシーが114年ぶりの屈辱…指揮官「今夜のパフォーマンスに弁解の余地はない」
不振に陥るチェルシーが114年ぶりとなる屈辱を味わった。
21日に行われたプレミアリーグ第34節でブライトンのホームに乗り込んだチェルシー。試合開始早々の前半3分に先制点を献上すると、後半にも2点を追加されて0-3の完封負けを喫した。
この日の敗戦でチェルシーはリーグ戦5連敗。さらに、第30節ニューカッスル戦は0-1、第31節エバートン戦は0-3、第32節マンチェスター・C戦は0-3、第33節マンチェスター・U戦は0-1で敗れており、5試合連続での完封負けに。英『スカイスポーツ』によると、この記録は1912年11月以来、114年ぶりの屈辱となったようだ。
チームを率いるリアム・ロシニアー監督は「まったくもって、試合のあらゆる面で容認できない内容だった」と振り返っている。
「私はこれまで何度も選手たちを擁護してきたが、今夜のパフォーマンスに弁解の余地はない。失点の仕方、デュエルで敗れた回数など、いますぐ根本的な変革が必要だ」
ブライトンにかわされて7位に転落したチェルシー。欧州CL出場圏内の5位リバプールとの勝ち点差は7となっている。
21日に行われたプレミアリーグ第34節でブライトンのホームに乗り込んだチェルシー。試合開始早々の前半3分に先制点を献上すると、後半にも2点を追加されて0-3の完封負けを喫した。
この日の敗戦でチェルシーはリーグ戦5連敗。さらに、第30節ニューカッスル戦は0-1、第31節エバートン戦は0-3、第32節マンチェスター・C戦は0-3、第33節マンチェスター・U戦は0-1で敗れており、5試合連続での完封負けに。英『スカイスポーツ』によると、この記録は1912年11月以来、114年ぶりの屈辱となったようだ。
「私はこれまで何度も選手たちを擁護してきたが、今夜のパフォーマンスに弁解の余地はない。失点の仕方、デュエルで敗れた回数など、いますぐ根本的な変革が必要だ」
ブライトンにかわされて7位に転落したチェルシー。欧州CL出場圏内の5位リバプールとの勝ち点差は7となっている。