【onちゃん】ぷっくりぷにぷになシールとぬいぐるみミニポーチがかわいい！
北海道テレビ（HTB）のマスコットキャラクター「onちゃん」のシールとミニポーチが登場。オンラインショップのほか、全国の店頭で2026年4月28日（火）から発売予定だ。
＞＞＞onちゃんシールとミニポーチをチェック！（写真8点）
Onちゃんは、HTBのマスコットキャラクター。バラエティ番組『水曜どうでしょう』に登場したことで一躍全国区でも知られる存在に。
いつもワクワクすることを探していている。大好物はチーズと牛乳で、かなりの食いしん坊。「オンにちは！」など話し言葉に「オン」をたくさん使うのが特徴。
そんなonちゃんの、ぷにぷにマシュマロ風シールとぬいぐるみミニポーチが登場。
「onちゃんぷにぷにマシュマロ風シール」は、ぷにぷにな肌ざわりのonちゃんのシール。厚さは約4mmで ”ぷっくり” 。デコレーションしやすいミニサイズから、存在感バッチリな大きめサイズのシールまで、1シート21枚での展開だ。シール帳に貼るのはもちろん、キーホルダーやヘアゴムなどにアレンジして使うのもかわいい！
「onちゃんぬいぐるみミニポーチ」は、まるでonちゃんの顔がそのままポーチになったかのような新アイテム。カラビナ付きで簡単に付け外しができるので、通勤・通学や普段使いのバッグにぶら下げてさり気なく推しを主張してみては。便利で可愛らしいサイズのミニポーチは、イヤホンやリップなど、ちょっとした小物入れとしても活躍してくれる。
マシュマロ風シールでスマホケースをアレンジ、ぬいぐるみミニポーチと一緒にお出掛け！ onちゃんとの日常を楽しもう。
（C）HTB
＞＞＞onちゃんシールとミニポーチをチェック！（写真8点）
Onちゃんは、HTBのマスコットキャラクター。バラエティ番組『水曜どうでしょう』に登場したことで一躍全国区でも知られる存在に。
いつもワクワクすることを探していている。大好物はチーズと牛乳で、かなりの食いしん坊。「オンにちは！」など話し言葉に「オン」をたくさん使うのが特徴。
「onちゃんぷにぷにマシュマロ風シール」は、ぷにぷにな肌ざわりのonちゃんのシール。厚さは約4mmで ”ぷっくり” 。デコレーションしやすいミニサイズから、存在感バッチリな大きめサイズのシールまで、1シート21枚での展開だ。シール帳に貼るのはもちろん、キーホルダーやヘアゴムなどにアレンジして使うのもかわいい！
「onちゃんぬいぐるみミニポーチ」は、まるでonちゃんの顔がそのままポーチになったかのような新アイテム。カラビナ付きで簡単に付け外しができるので、通勤・通学や普段使いのバッグにぶら下げてさり気なく推しを主張してみては。便利で可愛らしいサイズのミニポーチは、イヤホンやリップなど、ちょっとした小物入れとしても活躍してくれる。
マシュマロ風シールでスマホケースをアレンジ、ぬいぐるみミニポーチと一緒にお出掛け！ onちゃんとの日常を楽しもう。
（C）HTB
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優