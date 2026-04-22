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「郊外の建売って、安いけど質が悪いのでは？」「将来売れなくなるのが怖い……」そんな不安を抱える方へ。2026年現在の住宅市場を知り尽くした建築士・ホームインスペクターである、さくら事務所取締役の田村啓さんが、郊外の新築建売住宅を4つの観点でバッサリとランク付けします。

「アリかナシか」を決めるのは、表面的な価格ではなく、数年後の自分たちへの影響です。



■ プロによる「忖度なし」の4項目ランク評価

1. 資産性：【ランク C】

残念ながら、資産価値（リセールバリュー）という点では厳しい評価です。

・人口減少の宿命：20年、30年先を見据えたとき、多くの郊外エリアは人口・世帯数ともに減少しています。投資的視点で見ると、買った価格を維持するのは極めて困難です。

・「消費」と割り切る：資産性重視ではなく、「自分たちの暮らしを豊かにするためのコスト」として捉え、長く住み潰す覚悟で購入するのであれば、このランクの低さは大きな問題にはなりません。

2. 性能：【ランク B】

「建売＝性能が低い」というのは、もはや過去の偏見になりつつあります。

・耐震等級3が標準に：最近の郊外建売は、最高ランクの耐震等級3を取得している物件が非常に増えています。

・省エネ性能の先取り：2030年のスタンダード（ZEH水準）を既にクリアしているものも多く、限りなくランクAに近い性能を備えています。

・チェックの要：国が認めた「住宅性能評価書」がついているかどうかが、スペックを判断する大きな分かれ目になります。

3. 住み心地：【ランク B～A】

子育て世代や、趣味の時間を大切にしたい方にとっての満足度は非常に高いと言えます。

・一戸建ての特権：日当たりの良さ、広いLDK、駐車場、そしてマンションのような上下階の音トラブルを気にしなくていい自由さは大きな魅力です。

・光熱費の安定：断熱性能が底上げされているため、「冬に尋常じゃなく寒い」といったリスクも軽減されています。

4. 維持管理・メンテナンス：【ランク B】

・メンテナンスのしやすさ：建物がシンプルで敷地にゆとりがあるため、外装メンテナンス時の「足場」が組みやすく、結果的に作業がスムーズに進みます。

・標準グレードの宿命：ハイグレードな注文住宅に比べると、建材の耐久年数が短い「標準品」が使われているため、メンテナンスサイクルはやや短めです。



【まとめ】リスクを正しく知り、納得感のある選択を

郊外の建売住宅は、都心に比べて総額が抑えられる分、家計にゆとりを生み出し、教育や投資に資金を回せるという大きなメリットがあります。資産性の低さを「宿命」として受け入れ、豊かな暮らしにフォーカスするなら、非常に合理的な選択肢と言えるでしょう。

しかし、2026年現在の住宅業界は慢性的な人手不足。どんなに優れた企業でも、現場のチェックが甘くなり、思わぬ施工不良が見逃されてしまうリスクはゼロではありません。

「この物件の性能評価はどうなってる？」「見えない場所に不備はないかな？」……そんな不安を解消するために、株式会社さくら事務所のようなホームインスペクションを、家づくりの「ライフジャケット」としてぜひ活用してみませんか。

プロの目で見えない場所のリスクを徹底的に洗い出し、「これなら納得できる」という確信をもって、最高の戸建てライフをスタートさせましょう！