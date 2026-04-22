◆米大リーグ レッドソックス―ヤンキース（２１日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手は２１日（日本時間２２日）、本拠でのヤンキース戦に「３番・ＤＨ」でスタメン入り。今季４度目の２試合連続先発となった。

相手右腕ヒルに対し、不振の左打ちデュラン外野手に代わって、吉田を先発に起用したコーラ監督は、試合前に「マサのバットが振れているからだ。（デュランは）ボール球に手を出し過ぎている。マサはストライクゾーンを支配している。きょうは、ストライク率が高い投手（ヒル）に対して、どう活かせるか。彼がゾーンを支配して、ヒルにストライクを投げさせる。それが、ゲームプランだ。我々にいいものを提供してくれると思う」と、その理由を説明した。

前日も第１打席に四球を選び、選球眼の良さをみせた吉田。マルチ安打を記録しなど、初安打が出た５日以降は打率４割４分、ＯＰＳは１・０７７となっている。

「この男（吉田）は、純粋にエリート・ヒッターなんだ。今の彼は、ストライクゾーンを支配できている。そして、（ゾーン内の球を）振りに行くことに、躊躇がない」と、コーラ監督。指揮官の目に焼き付いたのは、前日２０日タイガース戦の第２打席。フラーティのナックルカーブを空振りしたシーン。外角一杯に来た起動に反応し、空振りはしたものの、豪快なスイングだった。「カーブを狙いにいったよね。あのスイングはしばらくみていなかった。彼の状態はいいと思う」と語った。

昨年は、右肩手術の影響もあり、鋭いスイングが影を潜めた。「今のマサは健康体。けがと戦いながらプレーしてきたが、９月はチームで１番の打者になった」とコーラ監督。地元メディアやＳＮＳでも吉田先発待望論が広まる。「引き続き結果を求めていきたい」と意気込む吉田は試合前のフリー打撃では、ライナー性の打球を重ねていた。