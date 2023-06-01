M!LK「爆裂愛してる」、2週連続＆通算3週目の1位 男性アーティスト7週連続TOP5独占【オリコンランキング】
M!LKの「爆裂愛してる」が、22日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」において、週間再生数759.2万回（7,592,116回）を記録。2週連続・通算3週目の1位を獲得した。
【動画】M!LK、初のストリーミング1位「爆裂愛してる」MV
累積再生数は8564.1万回（85,640,708回）。国内グループによる2週連続1位獲得は、嵐「Five」【※1】に続く、今年度2組目の達成【※2】となった。
【※1】嵐「Five」は2026年3月16日付〜23日付の2週連続で1位獲得
【※2】2026年度（今年度）は2025年12月22日付よりスタート。
2位には米津玄師「IRIS OUT」、3位にM!LK「好きすぎて滅！」、4位にMrs. GREEN APPLEの「風と町」、5位にKing Gnuの「AIZO」がランクインし、2026年3月16日付から7週連続で男性アーティストがTOP5を独占している。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月27日付：集計期間:2026年4月13日〜19日）＞
【動画】M!LK、初のストリーミング1位「爆裂愛してる」MV
累積再生数は8564.1万回（85,640,708回）。国内グループによる2週連続1位獲得は、嵐「Five」【※1】に続く、今年度2組目の達成【※2】となった。
【※1】嵐「Five」は2026年3月16日付〜23日付の2週連続で1位獲得
【※2】2026年度（今年度）は2025年12月22日付よりスタート。
2位には米津玄師「IRIS OUT」、3位にM!LK「好きすぎて滅！」、4位にMrs. GREEN APPLEの「風と町」、5位にKing Gnuの「AIZO」がランクインし、2026年3月16日付から7週連続で男性アーティストがTOP5を独占している。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月27日付：集計期間:2026年4月13日〜19日）＞