ブライトンvsチェルシー スタメン発表
[4.21 プレミアリーグ第34節](AMEXスタジアム)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 27 マッツ・ビーファー
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 17 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 30 パスカル・グロス
FW 10 ジョルジニオ・ルター
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 3 イゴール
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 マキシム・デ・クーパー
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 33 マット・オライリー
FW 18 ダニー・ウェルベック
FW 19 チャランポス・コストウラス
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 21 ヨレル・ハト
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 3 マルク・ククレジャ
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 25 モイセス・カイセド
MF 27 マロ・グスト
MF 45 ロメオ・ラビア
FW 7 ペドロ・ネト
FW 9 リアム・デラップ
控え
GK 28 テディー シャーマン=ロウ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 19 ママドゥ・サール
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 14 ダリオ・エスーゴ
MF 17 アンドレイ・サントス
FW 38 マルク・ギウ
FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 55 J. Derry
監督
リアム ロシニア
※28:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 27 マッツ・ビーファー
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 17 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 30 パスカル・グロス
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 3 イゴール
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 マキシム・デ・クーパー
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 33 マット・オライリー
FW 18 ダニー・ウェルベック
FW 19 チャランポス・コストウラス
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 21 ヨレル・ハト
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 3 マルク・ククレジャ
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 25 モイセス・カイセド
MF 27 マロ・グスト
MF 45 ロメオ・ラビア
FW 7 ペドロ・ネト
FW 9 リアム・デラップ
控え
GK 28 テディー シャーマン=ロウ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 19 ママドゥ・サール
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 14 ダリオ・エスーゴ
MF 17 アンドレイ・サントス
FW 38 マルク・ギウ
FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 55 J. Derry
監督
リアム ロシニア
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります