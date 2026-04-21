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ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが「【50%還元＆10万円当選】エアウォレットの6大キャンペーンを完全解説」を公開した。動画では、4月21日より開始されたエアウォレットの6つのキャンペーンについて、参加条件や還元上限額などの詳細を解説している。



冒頭で、エアウォレットの最大のメリットについて解説。複数の大手銀行口座から完全手数料無料でチャージし、別の銀行口座へ手数料無料で出金できる点を挙げ、「銀行間の資金移動ができちゃうアプリ」だと紹介した。



続いて、現在開催中の6大キャンペーンを順に解説した。1つ目はQR決済の利用で最大50%が還元されるキャンペーン。初めて利用する方は上限500円分、既存ユーザーは上限300円分が還元される。2つ目と3つ目はVisaプリペイドカードに関するもので、Visaカードでの支払いで最大50%還元されるほか、合計5000円以上の利用で抽選で50名に8万8800円分が当たる内容となっている。



4つ目は新規利用者限定で、アプリの設定と1万5000円以上のチャージを行うと、もれなく2000円分の残高がもらえる。5つ目の招待キャンペーンでは、招待コードの入力で招待された側に500円分、招待した側にも1人につき500円分が付与され、さらに10名以上招待すると抽選で10万円が当たるチャンスがある。6つ目は「ホットペッパービューティー」とのコラボ企画で、サロン予約後にVisaカードで3000円以上支払うと15%がキャッシュバックされる内容だ。



各キャンペーンへの参加には事前のエントリーが必要不可欠である点を強調した。また、Visaカードのキャンペーンにおいては、Amazonギフト券の購入や電子マネーへのチャージなど、一部対象外となる支払いがある点にも注意を促した。お得な還元や高額当選のチャンスが多数用意されているため、気になった方は公式サイトなどで詳細を確認してみてはいかがだろうか。