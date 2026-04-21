『キャンディーカリエス』第2話 場面写真＆あらすじ公開！ IC:CHUの次回予告も
見里朝希監督×WIT STUDIOが贈る、新作TVアニメ『キャンディーカリエス』、第2話の場面写真とあらすじが公開。また、主題歌アーティストIS:SUEとのコラボキャラIC:CHU（イッチュ）による次回予告も公開された。
『PUI PUI モルカー』の見里朝希監督とWIT STUDIO内のストップモーションスタジオ・TORUKUのタッグで贈る新作TVアニメ『キャンディーカリエス』。メインPVの再生回数は260万回を突破、今年6月にフランスで開催されるアヌシー国際アニメーション映画祭の公式コンペティションTV Films部門に選出・正式出品が決定するなど、早くも世界を席巻中。国内では、4月15日（水）よりTBS『よるのブランチ』内にて放送がスタートし、放送終了後にはYouTubeにて全話無料配信も実施され、 ”ぷくちゅる” な世界観に魅力されるファンを日々拡大している。
このたび、4月22日（水）に放送＆配信となる第2話の場面写真・あらすじ・次回予告映像が公開された。
＜第2話「虫歯のアメちゃん」あらすじ＞
勝手に歯を改造してアメを振り回す虫歯のカリエス。友達になじめないアメを見かねて得意のDIYで解決しようとする。
＞＞＞第2話場面写真をすべてチェック！（写真7点）
そして、主題歌アーティスト「IS:SUE」とのコラボキャラ ”IC:CHU（イッチュ）” による、次回予告映像も公開。
今週から「歯の妖精」のプリンセス ”IC:CHU” が各話の次回予告映像に登場し、ナレーションを担当。IS:SUEのメンバーが ”IC:CHU” として、初めてのナレーションに挑戦している。
本日公開の第2話の次回予告はIC:CHU・ナノが担当。第3話以降も、毎週各メンバーによるナレーションが公開されるので、こちらもお見逃しなく。
（C）Tomoki Misato/WIT STUDIO/トゥースフェアリーズ
『PUI PUI モルカー』の見里朝希監督とWIT STUDIO内のストップモーションスタジオ・TORUKUのタッグで贈る新作TVアニメ『キャンディーカリエス』。メインPVの再生回数は260万回を突破、今年6月にフランスで開催されるアヌシー国際アニメーション映画祭の公式コンペティションTV Films部門に選出・正式出品が決定するなど、早くも世界を席巻中。国内では、4月15日（水）よりTBS『よるのブランチ』内にて放送がスタートし、放送終了後にはYouTubeにて全話無料配信も実施され、 ”ぷくちゅる” な世界観に魅力されるファンを日々拡大している。
＜第2話「虫歯のアメちゃん」あらすじ＞
勝手に歯を改造してアメを振り回す虫歯のカリエス。友達になじめないアメを見かねて得意のDIYで解決しようとする。
＞＞＞第2話場面写真をすべてチェック！（写真7点）
そして、主題歌アーティスト「IS:SUE」とのコラボキャラ ”IC:CHU（イッチュ）” による、次回予告映像も公開。
今週から「歯の妖精」のプリンセス ”IC:CHU” が各話の次回予告映像に登場し、ナレーションを担当。IS:SUEのメンバーが ”IC:CHU” として、初めてのナレーションに挑戦している。
本日公開の第2話の次回予告はIC:CHU・ナノが担当。第3話以降も、毎週各メンバーによるナレーションが公開されるので、こちらもお見逃しなく。
（C）Tomoki Misato/WIT STUDIO/トゥースフェアリーズ
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