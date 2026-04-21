卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」が4月28日から5月10日にかけて行われる。日本は男女ともに金メダルをかけた戦いに臨む。

WTT公式サイトのXは、韓国・釜山で行われた前回2024年大会のベストラリーを振り返っており、16歳で出場した松島輝空（木下グループ）が名を連ねている。

■16歳で見せた衝撃のプレー

今回の世界卓球は、第1回（1926年）の開催地だったイギリス・ロンドンで、100周年を記念して開催される。日本からは男女5人ずつがメンバーに選出されており、活躍への期待が高まっている。

そうした中、WTT公式のXはカウントダウン企画として過去大会の名ラリーを紹介。2024年の釜山大会から10本のベストショットをピックアップした。

前回大会で初出場を果たしたのが松島だった。戸上隼輔（井村屋グループ）がインフルエンザによりメンバーを外れた中、16歳で抜擢。グループステージの台湾戦では42歳のレジェンド・荘智淵をフルゲームで破るなど、初出場ながら強烈なインパクトを残した。

WTTが6位に選出したのが、準々決勝の中国戦で見せた松島のラリーだった。第1試合で樊振東と対戦した松島は、第2ゲームの4－8の場面から後陣に下げられながらも両ハンドで応戦。フォアで仕掛けた樊振東に対し、バックハンドを振り抜いて相手のミスを誘った。実況も「なんという16歳だ」と、そのプレーに驚きを示した。

2年を経て迎える今大会で、松島は世界ランキング8位と躍進。張本智和（トヨタ自動車）と並ぶWエースとしての期待がかかる。進化を遂げた18歳がロンドンでも大会史に残る名ラリーを生み出せるか。その戦いに注目が集まる。

