バーガーキング、4月に愛知、福岡、大阪で計3店舗をグランドオープン
※画像はイメージ
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年4月に愛知、福岡、大阪で合わせて3店舗をグランドオープンする。バーガーキングは、このたび新規出店する店舗を合わせて全国に355店舗（※2026年4月25日（土）時点、予定）となる。
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティのおいしさをより多くの人に楽しんでもらうため、全国への新規出店を強化している。
今回2026年4月に愛知、福岡、大阪で合わせて3店舗をグランドオープンする。4月23日（木）に愛知県豊田市「バーガーキング豊田ギャザ店」、4月24日（金）に福岡県糟屋郡「バーガーキングイオンモール福岡店」、4月25日（土）に大阪府大阪市「バーガーキングイオンタウンあびこ駅前店」をグランドオープンする。
ショッピングモール内に出店することで、通勤・通学の行き帰りや、お買い物中の休憩やお食事に、バーガーキング自慢の直火焼きの100%ビーフパティを使用した本格バーガーのおいしさを気軽にご体験いただきたいと考えている。
バーガーキングは、このたび新規出店する3店舗を合わせて全国に355店舗（※2026年4月25日（土）時点、予定）となった。2026年も積極的な新規出店を計画・実施しており、バーガーキング未進出エリアにも新規出店予定だ。バーガーキングは2028年末までに全国600店舗を目指している。今後もバーガーキングの新規出店にご期待いただきたい。あなたの街にもバーガーキングがやってくるかもしれない。
バーガーキングは、今後も直火焼きの100%ビーフパティとフレッシュな野菜を特長とする大型本格バーガー「ワッパー」を中心に、味と品質にこだわったメニューを提供していく。
＜店舗概要＞
バーガーキング豊田ギャザ店
オープン日時：2026年4月23日（木）10時
店舗住所：愛知県豊田市喜多町1-140 豊田ギャザ 1F
営業時間：10:00 - 20:00
バーガーキングイオンモール福岡店
オープン日時：2026年4月24日（金）10時
店舗住所：福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 イオンモール福岡 1F
営業時間：10:00 - 22:00
バーガーキングイオンタウンあびこ駅前店
オープン日時：2026年4月25日（土）9時
店舗住所：大阪府大阪市住吉区我孫子東2-8-34 イオンタウンあびこ駅前 1F
営業時間：10:00 - 21:00 ※4月25日（土）のみ9:00 - 21:00
※オープン日時・営業時間につきまして、予告なく変更になる場合がある。予めご了承のこと。
■店舗デザイン概要
店舗デザインのブランドカラーには、本格的なバーガーのおいしさを感じて、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティやセサミバンズ、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの新鮮な野菜、マヨソース、ケチャップなどをモチーフにした、レッド・オレンジ・ブラウン・グリーン・イエローなどの色を使用している。
さらに伝統的でアイコニックなフォントを使い、とろっとしていておいしそうなイメージを感じられるようにした。ユニークな手書きのイラストはエネルギーやユーモアを表現している。
内観画像※画像はイメージ
外観画像※画像はイメージ
■バーガーキング 公式サイト
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ショッピングモール内に出店することで、通勤・通学の行き帰りや、お買い物中の休憩やお食事に、バーガーキング自慢の直火焼きの100%ビーフパティを使用した本格バーガーのおいしさを気軽にご体験いただきたいと考えている。
バーガーキングは、このたび新規出店する3店舗を合わせて全国に355店舗（※2026年4月25日（土）時点、予定）となった。2026年も積極的な新規出店を計画・実施しており、バーガーキング未進出エリアにも新規出店予定だ。バーガーキングは2028年末までに全国600店舗を目指している。今後もバーガーキングの新規出店にご期待いただきたい。あなたの街にもバーガーキングがやってくるかもしれない。
バーガーキングは、今後も直火焼きの100%ビーフパティとフレッシュな野菜を特長とする大型本格バーガー「ワッパー」を中心に、味と品質にこだわったメニューを提供していく。
＜店舗概要＞
バーガーキング豊田ギャザ店
オープン日時：2026年4月23日（木）10時
店舗住所：愛知県豊田市喜多町1-140 豊田ギャザ 1F
営業時間：10:00 - 20:00
バーガーキングイオンモール福岡店
オープン日時：2026年4月24日（金）10時
店舗住所：福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 イオンモール福岡 1F
営業時間：10:00 - 22:00
バーガーキングイオンタウンあびこ駅前店
オープン日時：2026年4月25日（土）9時
店舗住所：大阪府大阪市住吉区我孫子東2-8-34 イオンタウンあびこ駅前 1F
営業時間：10:00 - 21:00 ※4月25日（土）のみ9:00 - 21:00
※オープン日時・営業時間につきまして、予告なく変更になる場合がある。予めご了承のこと。
■店舗デザイン概要
店舗デザインのブランドカラーには、本格的なバーガーのおいしさを感じて、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティやセサミバンズ、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの新鮮な野菜、マヨソース、ケチャップなどをモチーフにした、レッド・オレンジ・ブラウン・グリーン・イエローなどの色を使用している。
さらに伝統的でアイコニックなフォントを使い、とろっとしていておいしそうなイメージを感じられるようにした。ユニークな手書きのイラストはエネルギーやユーモアを表現している。
内観画像※画像はイメージ
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