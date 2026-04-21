BLUE BULLET外観

株式会社JR東海リテイリング・プラスは、東海道・山陽新幹線の歴代車両をデザインしたピンバッジ全8種類を4月25日（土）から発売する。

同社が運営する鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」の来店客から寄せられた「ピンバッジが欲しい」という要望に応えて商品化されたもの。東海道・山陽新幹線の初代車両である「0系」から最新の「N700S」までが網羅されているほか、現在も高い人気を誇る「923形ドクターイエロー」もラインアップしている。

BLUE BULLET（ブルーバレット）は、2025年4月にJR品川駅構内（東海道新幹線 北口改札内コンコース）にオープンした、同社初の常設鉄道グッズ専門店。オリジナルグッズの販売に加えて、0系新幹線の最終運行日に取り付けられていた連結器カバーや行先表示板などの貴重な展示も行われている。接客を担当するのは実際の新幹線パーサー（車内アテンダント）。

ラインアップ（全8種）

0系、100系、300系、500系、700系、N700系、N700S、ドクターイエロー

価格

各880円

商品サイズ

約20～23×約35mm（製品により異なる）

販売箇所

鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」

（JR品川駅構内 東海道新幹線北口改札内コンコース）

営業時間

9時50分～15時35分（定休：火曜）