藤井風『Prema』ワールドツアーのアジア・ヨーロッパ・北米開催が決定｜コーチェラ出演も話題に
昨年9月に全曲英詞の3rd Album『Prema』をリリースした藤井風。本アルバムのリリースを記念したワールドツアー『Prema World Tour』の追加開催地およびアジア3ヶ所の日程・会場が発表された。
今回発表となった情報で、このツアーは2027年夏のヨーロッパ、北米まで続くことが明らかに。（公演日等は後日発表）
さらに『Pre: Prema Tour』及び『Prema World Tour』の日本国内6ヶ所のチケット一般抽選受付がスタート。受付期間は、2026年4月24日（金）12:00〜2026年5月6日（水・祝）23:59となる。
藤井は先日、世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music ＆ Arts Festival（コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル）2026』に、日本人男性ソロアーティストとしては史上初の出演を果たしたばかり。出演したMOJAVEステージに集結したおよそ1万8千人のオーディエンスを前に、圧巻のパフォーマンスで熱狂させた。
@aldenbonecutter
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現在コーチェラの公式YouTubeチャンネルでは、藤井のステージから「Okay, Goodbye」「Prema」のパフォーマンス映像が公開中。「Okay, Goodbye」の動画は120万回再生を突破しているほか、コメント欄にも多くの反響が集まっており、改めて強い存在感を示したステージとなった。
※ライブ写真撮影：@aldenbonecutter
【ライブ情報】
『Pre: Prema Tour』2026年7月16日（木）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ2026年7月17日（金）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ2026年7月28日（火）広島・広島グリーンアリーナ2026年7月29日（水）広島・広島グリーンアリーナ2026年8月4日（火）福井・サンドーム福井2026年8月5日（水）福井・サンドーム福井
『Prema World Tour』2026年10月31日（土）台湾・Kaohsiung National Stadium ※追加発表2026年11月14日（土）福岡・みずほPayPayドーム福岡2026年11月15日（日）福岡・みずほPayPayドーム福岡2026年12月10日（木）大阪・京セラドーム大阪2026年12月12日（土）大阪・京セラドーム大阪2026年12月13日（日）大阪・京セラドーム大阪2026年12月19日（土）東京・東京ドーム2026年12月20日（日）東京・東京ドーム2026年12月26（土）タイ・Supachalasai National Stadium ※追加発表2027年1月9日（土）韓国・Gocheok Sky Dome ※追加発表
2027 SummerEurope（Cologne / London / Paris）North America（Chicago / Los Angeles / Mexico / New York / San Francisco / Toronto）
『Prema World Tour / Pre: Prema Tour』特設サイトhttps://hehn.fujiikaze.com/pwt/