『エヴァンゲリオン』シリーズ初、映像とともに楽しめるコンサート「BACK TO NEON GENESIS」東京公演が開催！

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1995年のTVシリーズ放送で社会現象を巻き起こした『新世紀エヴァンゲリオン』。2007年からは『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズとして再始動し、『：序』『：破』『：Ｑ』の3作が公開されて大ヒットを記録。2021年に公開した完結編『シン・エヴァンゲリオン劇場版』はシリーズ初の興行収入100億円を突破し、大きな話題を集めた。さらに、シリーズ30周年の節目となる2025年10月より期間限定での映画館リバイバル上映「月１エヴァ」や、30周年記念展「ALL OF EVANGELION」も大好評となり、2月21日〜23日には『エヴァンゲリオン』シリーズ初となる30周年フェスイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」が開催。国内外から多くのファンを集め、今なお多くのファンたちに愛され続ける同シリーズは、日本を代表する一大コンテンツとなっている。

そんなアニバーサリーイヤーを記念してこちらも『エヴァンゲリオン』シリーズ初、映像とともに楽しめるコンサート「BACK TO NEON GENESIS」東京公演が開催された。

3月28日に先んじて開催された大阪公演は約2,700人（満員）の来場者となり、4月19日に実施された約5,000人（満員）の来場者を集めた東京国際フォーラム ホールA公演のレポートが到着した。映像と生演奏が融合する圧巻のフィルムコンサートが、満員の観客をかつてない感動の渦へと巻き込んだレポートをお届けする。

ステージ上、指揮台向かって右側に傾いたまま置かれたブラウン管テレビ。そこに『新世紀エヴァンゲリオン』のオープニング映像が映し出され、この90秒のプロローグによって“BACK TO NEON GENESIS”された世界へーー。

本公演の演奏ミュージシャンは、『新世紀エヴァンゲリオン』のオリジナルBGM群のレコーディングメンバーであり、鷺巣とは数十年来の仕事仲間でもある渡嘉敷祐一（ドラムス）、岡沢章（ベース）、芳野藤丸（ギター）、エリック・ミヤシロ（トランペット・リーダー）をはじめ、97年公開の劇場版から録音に参加している中西康晴（ピアノ）、斉藤ノヴ（パーカッション）、小池修（サックス）らを擁する「The Studio Legends Orchestra」。本編が始まると、高橋洋子、続いて指揮者として鷺巣詩郎が登場。生演奏の「残酷な天使のテーゼ」に合わせ、高橋が凛と歌い上げる。その後は「ANGEL ATTACK」「TOKYO-3」といったエヴァファンならば誰もが聴いたことがあるBGMが次々と『新世紀エヴァ』の映像とともに繰り広げられていく。中でも今やエヴァ以外にテレビ番組などで頻繁に耳にする、非常事態を表す音楽アイコンとも言うべき「DECISIVE BATTLE」や、料理番組などでよく流れるほのぼの系「MISATO」といった楽曲には観客たちからも笑顔がこぼれていた。

休憩時間を挟み、ストリングス隊による「DECISIVE BATTLE」のモチーフで構築された「half in five」、「甘き死よ、来たれ」の派生「La Faucheuse」からのバロック調「Come Sweet Death-baroque」では高橋が再び登場、バロックアレンジにあわせたクラシカルな歌唱で会場を魅了した。

終盤はTVシリーズ第14使徒ゼルエルとの戦いを象徴する「THE BEAST II」からエンディング曲「FLY ME TO THE MOON」〜「次回予告」とたたみかけ、TVシリーズを観ている感覚を味わえる演出も。さらに横浜アリーナでは演奏されなかった「偽りの、再生」から「魂のルフラン」へとつなぐ『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト再生』のラストをそのまま再現したような、ファンにはたまらないセットリストで終演となった。

横浜アリーナでのプレ公演を経て、今回は大阪・東京の２公演のみの開催となったが、今後レギュラー化されることが期待される。

また、「BACK TO NEON GENESIS」東京公演にあわせて2018年より続く吹奏楽版コンサート「エヴァンゲリオン」ウインドシンフォニーが、2026年10月に東京、11月に兵庫にて開催することが発表された。

2018年の初演から日本国内では6回目の開催となる今回、指揮・編曲の天野正道に加え、シリーズを象徴するシンガーである高橋洋子と、世界を舞台に活躍するトランペッター、エリック・ミヤシロがスペシャルゲストとして登場。演奏は『東京佼成ウインドオーケストラ』（東京公演）、『Osaka Shion Wind Orchestra』（神戸公演）と、東西のトップ楽団が務める最高峰の布陣でお届けする。

●イベント情報

吹奏楽版コンサート「エヴァンゲリオン」ウインドシンフォニー

東京公演：2026年10月4日(日)16:00開演 LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）

兵庫公演：2026年11月3日(火・祝) 16:00開演 神戸国際会館こくさいホール

【出演】

指揮・編曲：天野正道

ゲストシンガー：高橋洋子

ゲストトランペット：Eric Miyashiro（エリック・ミヤシロ）

演奏：東京佼成ウインドオーケストラ（東京公演）、Osaka Shion Wind Orchestra（兵庫公演）

エヴァ公式アプリ「EVA-EXTRA」からのチケット最速申し込みが4月26日(日)23:59まで受付中

https://eva-extra.app/universal/e7335a5f-db13-4d69-8441-1aedff0485b3

関連リンク

イベント公式サイト

https://tickets.kyodotokyo.com/evaws/