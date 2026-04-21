実写映画「ELDEN RING」、2028年3月3日に公開決定。「Ex Machina」Alex Garland監督・脚本
【映画「ELDEN RING」】 2028年3月3日 公開予定
バンダイナムコエンターテインメントとA24は、アクションRPG「ELDEN RING」の実写映画を2028年3月3日にグローバルで公開すると発表した。
日本での公開については後日発表予定。撮影はIMAXで進行しており、「Ex Machina」などを手掛けたAlex Garland氏が脚本、監督を務める。Kit Connor氏やBen Whishaw氏らが出演するという。
「ELDEN RING」は2022年に発売したフロム・ソフトウェアが開発するアクションRPG。フロム・ソフトウェアならではの世界観や自由度の高い冒険、緊迫感のある戦闘などが人気を博している。
The live-action movie adaptation of #ELDENRING, produced by the studio A24 in partnership with Bandai Namco and filmed for IMAX, is slated for release on March 3, 2028.- ELDEN RING (@ELDENRING) April 20, 2026
Production will begin in Spring 2026, and the full cast has been announced. Learn more: https://t.co/WyyyXMkiUF pic.twitter.com/gR3Mxxl5Lt
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