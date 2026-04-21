【映画「ELDEN RING」】 2028年3月3日 公開予定

　バンダイナムコエンターテインメントとA24は、アクションRPG「ELDEN RING」の実写映画を2028年3月3日にグローバルで公開すると発表した。

　日本での公開については後日発表予定。撮影はIMAXで進行しており、「Ex Machina」などを手掛けたAlex Garland氏が脚本、監督を務める。Kit Connor氏やBen Whishaw氏らが出演するという。

　「ELDEN RING」は2022年に発売したフロム・ソフトウェアが開発するアクションRPG。フロム・ソフトウェアならではの世界観や自由度の高い冒険、緊迫感のある戦闘などが人気を博している。

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