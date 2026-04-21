「ごみ清掃芸人」として活動する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。

【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「油が入っている容器はPET素材でもプラスチック資源になり、プラマークがついています」「ドレッシング容器は一旦、裏を見るといいです」【マシンガンズ滝沢】





滝沢秀一さんは、「ドレッシング容器は一旦、裏を見るといいです。油が入っている容器はPET素材でもプラスチック資源になり、プラマークがついています。」と投稿。見た目はペットボトルに似ていても、素材や分別の区分が異なるケースがあることを指摘しました。









続けて「青じそなどはオイルが入っていないので、そのままペットボトル資源に出せます。ポイントは油が入っているかどうかです！」と、中身の成分によって「ペットボトル」として回収できるかどうかが決まるという判別方法を説明しました。







滝沢秀一さんは、日々、ＳＮＳを通じ、「ごみトリビア」を投稿。啓発活動に努めています。









※自治体によって該当のごみへの対応が違う場合があります。

参考にする場合はお住まいの自治体の対応をご確認ください。



【担当：芸能情報ステーション】