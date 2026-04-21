今回の三陸沖の地震について専門家は、震源の位置や深さから海側の太平洋プレートが陸側の北米プレートの下に沈み込もうとする境界面で起きる「海溝型地震」だったとみる。

２０１１年の東日本大震災を起こした地震と同じタイプで、広い範囲で津波警報・注意報が発令された。

日本海溝・千島海溝周辺では昨年１１月以降、大きな地震が頻発している。同１２月８日には青森県東方沖でマグニチュード（Ｍ）７・５の地震が発生し、気象庁は後発地震への備えを求める「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を初めて発表した。今回の地震の震源周辺でも、昨年１１月９日にＭ６・９、今年も３月２６日にＭ６・７の地震が起きた。

今回の地震は、気象庁が「大きな地震が発生した場合、同規模か、より大きな地震が続発する傾向がある」とするエリア内で起きた。実際に１５年にＭ６・９が起きた際、３日後にＭ６・５、４日後にＭ６・４が連続して発生している。

東北大の遠田晋次教授（地震地質学）は「今回の震源は、東日本大震災でプレートが大きくずれ動かなかったエリアに位置する。当時の地震でひずみが加わり、地震活動が活発になっている」と指摘し、さらなる警戒を呼びかけている。