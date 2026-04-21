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YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が「HISAKOおすすめ！ コンパクト抱っこ紐を紹介します」を公開した。動画では、12人の出産経験を持つ助産師のHISAKOさんが、自身の経験をもとにコンパクトな抱っこ紐3種類を徹底比較。日本人の体型に合った、本当に使いやすいアイテムとその選び方を解説している。



HISAKOさんは、抱っこ紐を「育児グッズの中で一番こだわってほしいもの」と位置づける。海外製の定番モデルはゴツく、小柄な日本人ママには「ランドセルに背負われてるみたい」に合わないことが多いと指摘。そこで今回は、コンパクトさに特化した3つのモデルをピックアップした。



最初に紹介したのは「エルゴベビー エンブレース」。柔らかい素材で肩を広く覆うため負担は少ないが、背中のベルトがねじれやすく装着に手間取る点や、赤ちゃんの成長に合わせてサイズ調整ができないため、寝てしまった際に頭を支え続ける必要があるという欠点を挙げた。



次に登場した「ベビービョルン ベビーキャリア MINI Air」は、メッシュ素材で通気性が良く、「慣れたら装着2秒」という手軽さが魅力だという。しかし、腰ベルトがないため、赤ちゃんが重くなってくると肩への負担が大きくなる点を指摘した。



そして、HISAKOさんが「私の1番おすすめ」として強く推したのが「キューズベリー ZERO」だ。肩ベルトのクッションが非常に肉厚で負担が少なく、背中のベルトが絶対にねじれない構造を高く評価。さらに、腰ベルトで簡単にサイズ調整ができるため、夫婦での共有も「無駄な時間が全く必要ない」と絶賛した。赤ちゃんが筒状にすっぽりと包まれるため安定感があり、値段も9,900円と良心的であることを強調した。



抱っこ紐は、親の身体への負担や日々の使い勝手に直結する重要なアイテムだ。HISAKOさんの「自分の体型とかもよく考えて」という言葉の通り、流行りやブランド名だけで選ぶのではなく、ライフスタイルや体格に合った最適な1本を見つけるための視点が提供されている。