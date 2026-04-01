歌手で俳優の福山雅治（５７）が９月９日に５年９か月ぶりの新アルバム（タイトル未定）を発売することが２０日、分かった。

満を持して１３枚目のオリジナルアルバムが誕生する。ヒット映画「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」の主題歌「想望」やＢ’ｚの稲葉浩志（６１）をゲストに迎え、昨年のＮＨＫ紅白歌合戦で披露した「木星」、「クスノキ−５００年の風に吹かれて−」など２０２１年以降にリリースした１４曲以上を収録。未発表音源も含まれる予定で、現在も急ピッチで制作を進めている。

２０２０年以降はコロナ禍など社会情勢が大きく揺れ動く出来事が頻発した。自ら見て、聞いて、触れて、感じたことを曲に落とし込んできた福山は「過去と未来をつなぐ現在地で、相変わらず創作活動に悪戦苦闘するソングライターとしての足掻（あが）きがこのアルバムに込められている。込められていなければ、表現者としての存在意義はないと思っています」と熱い言葉を並べた。

今年、歌手デビュー３６年。「自由の意味も分からず音楽に自由を求めていた１０代。でも、側（そば）にいたギターは、間違いなく僕に『精神の自由』を教えてくれました。幸いなことに音楽デビューすることができて、手探りの創作活動を始められ、悪戦苦闘しながらもファンの皆様に伴走していただけた３６年間。僕をシンガー・ソングライターに育ててくれたのは間違いなくファンの皆様です」と感謝の思いをつづった。

長いキャリアを重ね、５３歳で他界した父の年齢を超えて「今」を生きる。「音楽の旅が目指す先の多くは未来へと向かっています。前作から５年９か月の間に起こった創造たちが集積したニューアルバムを、今しばらくお待ちください」と福山。２１０１日分の思いを込めた大作を届ける。（松下 大樹）

〇…アルバム特典も盛りだくさん。初回限定ＬＩＶＥ映像盤には、みずほＰａｙＰａｙドーム福岡でのデビュー３５周年記念公演（２５年９月）の模様を収録。今年４月２４、２５日の日本武道館公演からも数曲の映像が組み込まれる予定だ。ヒット曲「ＨＥＬＬＯ」や「桜坂」「虹」などを新録した初回限定音源盤、１１作品のライブ映像（１５〜２４年）を１年間見放題サービスが付くファンクラブ限定ＢＲＯＳ．盤も準備されている。

【福山雅治コメント全文】

自由の意味も分からず音楽に自由を求めていた１０代。でも側（そば）にいたギターは間違いなく僕に「精神の自由」を教えてくれました。

幸いなことに音楽デビューすることができて、手探りの創作活動を始められ、悪戦苦闘しながらもファンの皆様に伴走していただけた３６年間。

僕をシンガー・ソングライターに育ててくれたのは間違いなくファンの皆様です。

精神の自由を求めて始まったソングライティングは、いつしか自己救済の行為となっていました。

父の名を冠した前アルバム「ＡＫＩＲＡ」は、父を亡くした１７歳当時の僕にもう一度会いに行く「過去の自分への救済の旅」になりました。

今年５７歳となり、５３歳で他界した父の年齢を超えて今を生きる日々。

音楽の旅が目指す先の多くは未来へと向かっています。

「未来絵」「万有引力」「想望」「クスノキ−５００年の風に吹かれて−」「拍手喝采」他。

生み出した音楽が、読み人知らずとして数百年後の未来で流れていたとしたら。と夢想するのは作家のエゴなのか、純粋な願いか、もしくは肉体としての死への抵抗か、今はまだハッキリと分かりません。

過去と未来を繋（つな）ぐ現在地で、相変わらず創作活動に悪戦苦闘するソングライターとしての足掻（あが）きがこのアルバムに込められている、いや、込められていなければ表現者としての存在意義はないと思っています。

前作から５年９か月の間に起こった創造たちが集積したニューアルバムを今しばらくお待ちください。

【福山雅治新アルバムの収録予定楽曲】 ※順不同

「拍手喝采」／日本テレビ系ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」主題歌

「木星 ｆｅａｔ． 稲葉浩志」／「映画ラストマン -FIRST LOVE-」主題歌

「龍」／ 映画「新解釈・幕末伝」主題歌

「幻界」／映画「ブラック・ショーマン」インストゥルメンタル・テーマソング

「未来絵」／日本生命ニッセイサステナプロジェクト「にっせーのせ！」ＣＭソング

「Ｇｒｅａｔ Ｆｒｅｅｄｏｍ」／長崎スタジアムシティＣＭソング

「クスノキ−５００年の⾵に吹かれて−」／ＮＨＫ「みんなのうた〜ひろがれ！いろとりどり」

「万有引力」／日本テレビ系情報番組「ＤａｙＤａｙ．」テーマソング

「ひとみ」／フジテレビ系ドラマ「春になったら」主題歌

「想望」／映画「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」主題歌

「Ｗａｌｋｉｎｇ ｗｉｔｈ ｙｏｕ」／日本生命ＣMインストゥルメンタル楽曲

「ヒトツボシ」／映画「沈黙のパレード」主題歌 ※ＫＯＨ＋セルフカバー

「光」 ／長崎スタジアムシティプロジェクトＣＭソング

「妖」／日本テレビ系ドラマ「『ｉｎｖｅｒｔ 城塚翡翠 倒叙集』／『霊媒探偵・城塚翡翠』」主題歌

…ａｎｄ ｍｏｒｅ！