【婚活】異性に好感度の高い＆低い趣味ＴＯＰ１０が判明！イメージ悪い趣味の圧倒的１位は男女共通

株式会社イードは、婚活に役立つ最新情報をお届けするメディア「ＬｉＰｒｏ（婚活）」において、現在婚活中または婚活経験のある未婚男女４００人を対象に、異性の趣味に関するアンケートを実施した。

「好感を持つ異性の趣味」は、１位が「旅行/ドライブ」、２位が「食/グルメ」、３位が「料理」となった。傾向として、誰でも気軽に楽しみやすく、パートナーと一緒に体験できるような趣味が上位となっている。

男女別で見ると、男性の場合は１位が「旅行/ドライブ」、２位が「料理」、３位が「食/グルメ」となった。対して、女性は、男性と同じく１位が「旅行/ドライブ」、２位が「食/グルメ」と続いたが、３位が「スポーツ」という結果になった。男性は料理をする女性に、女性はスポーツをする男性に好感を持つ傾向があるようだ。

相手の趣味に好感を持つ理由として、最も多かったのが「一緒に楽しめそう」で４３・５%でした。２位は「自分の趣味と同じ/共通点がある」で３５・０%、３位が「世界が広がりそう」で１１・７%となった。上位２つの理由が８割近くを占めており、パートナーと一緒に楽しめるか、自分と共通点があるかを重視している人が多いことが分かった。

「抵抗がある、嫌だと感じる異性の趣味」は、１位が圧倒的票数で「ギャンブル」。２位が「占い」、３位が「推し活」という結果だった。男性が嫌だと感じる女性の趣味１位は「ギャンブル」、２位が「占い」、３位が「推し活」。女性が嫌だと感じる男性の趣味は、１位が「ギャンブル」、２位が「占い」、３位が「車やバイクいじり」という結果になった。

相手の趣味に抵抗がある（嫌だと感じる）理由として、最も多かったのは「お金がかかりそう」で３５・０%。２位が「良さが理解できない/興味がない」で１７・７%、３位は「自分の趣味をかけ離れている」で１１・３%。ギャンブル、占い、推し活など抵抗のある趣味の上位はお金がかかるイメージがあり、男女問わず印象があまり良くないようだ。