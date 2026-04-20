石川さゆりの姪・石川満里奈、ノースリ×大胆スリット姿で素肌チラリ「脚長すぎ」「女神のビジュアル」
【モデルプレス＝2026/04/20】歌手の石川さゆりの姪でタレントの石川満里奈が19日、自身のInstagramを更新。ノースリーブの衣装姿を公開し、話題となっている。
【写真】68歳大物演歌歌手の姪「脚長すぎ」美脚際立つ大胆スリット姿
同月18日に開催されたファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した満里奈は「GirlsAward2026S／S ありがとうございました」とつづり、舞台裏でのオフショットを公開。首元のリボンが印象的なノースリーブトップスに、スリットが入ったデニム素材のスカートを合わせた装いを披露した。腕や髪には白の花々が装飾されており、「お花にキラキラにたっくさんの可愛いに包まれて幸せでした」と、イベントを振り返った。
この投稿にファンからは「女神のビジュアル」「脚長すぎ」「透明感すごい」「美しすぎる」などの声が上がっている。
満里奈は「第57回ミス日本2025」でグランプリを受賞。同コンテストのファイナリストのお披露目の際、さゆりが自身の伯母にあたることを公表した。（modelpress編集部）
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【写真】68歳大物演歌歌手の姪「脚長すぎ」美脚際立つ大胆スリット姿
◆石川満里奈、ノースリーブの衣装姿公開
同月18日に開催されたファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した満里奈は「GirlsAward2026S／S ありがとうございました」とつづり、舞台裏でのオフショットを公開。首元のリボンが印象的なノースリーブトップスに、スリットが入ったデニム素材のスカートを合わせた装いを披露した。腕や髪には白の花々が装飾されており、「お花にキラキラにたっくさんの可愛いに包まれて幸せでした」と、イベントを振り返った。
◆石川満里奈の投稿に反響
この投稿にファンからは「女神のビジュアル」「脚長すぎ」「透明感すごい」「美しすぎる」などの声が上がっている。
満里奈は「第57回ミス日本2025」でグランプリを受賞。同コンテストのファイナリストのお披露目の際、さゆりが自身の伯母にあたることを公表した。（modelpress編集部）
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