ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】JR東海道新幹線｢東京｣～｢静岡｣ 間･上下線で午後5… 【交通情報】JR東海道新幹線｢東京｣～｢静岡｣ 間･上下線で午後5時7分に運転再開（20日･午後5時13分現在） 【交通情報】JR東海道新幹線｢東京｣～｢静岡｣ 間･上下線で午後5時7分に運転再開（20日･午後5時13分現在） 2026年4月20日 17時5分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 【交通情報】JR東海道新幹線｢東京｣～｢静岡｣ 間･上下線で午後5時7分に運転再開（20日･午後5時13分現在） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 静岡茶市場で新茶の初取り引き 最高値は静岡市清水区両河内産 最高値は1キロあたり118万円で2025年より30万円高（静岡市葵区） 海上自衛隊の潜水艦と潜水艦救難艦 清水港で初の一般公開 潜水艦から乗員を救出する実演も（静岡） 8年ぶりの選挙戦に 沼津市長選挙に現職・新人あわせて3人立候補 街頭での舌戦始まる（静岡） 関連情報（BiZ PAGE＋） 明治大学, リハビリ, 思いやり, 射出成形機, 墓, 生花, 老後, 沖縄, 訪問介護, 埼玉