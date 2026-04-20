ＢＴＳやＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲ（トゥモローバイトゥギャザー）の所属事務所・ＨＹＢＥ（ハイブ）創設者のバン・シヒョク会長に対して最近、在韓米国大使館から出国への協力を要請する動きがあったと２０日、韓国メディアの日刊スポーツなどが報じた。バン会長は昨年、詐欺的不正取引容疑で警察から取り調べを受け、ソウル警察庁金融犯罪捜査隊が出国禁止措置を取っていたことが判明している。

記事によるとこの日午前、ソウル警察庁で行われた定例記者会見でパク・ジョンボソウル警察庁長は「バン会長に関する捜査はほぼ完了し、法理を検討中だ。間もなく解決できるだろう」と明かしたという。出国協力要請については「ソウル警察庁に（協力要請が）来た事実はない」とし「要請があれば、法と原則に基づき妥当性を検討する」「当該内容を検討することになれば、捜査チームの意見を求めることになるだろう」とコメントしたと伝えた。

これに先立ち、韓国の複数メディアで在韓米国大使館が最近、ユ・ジェソン警察庁長官職務代行に対して「バン会長らＨＹＢＥの経営幹部が米国を訪問できるよう協力してほしい」とする書簡を送ったと伝えられた。訪問理由に、７月４日に予定されている米国独立２５０周年記念行事への出席、ＢＴＳのワールドツアー米国公演への支援などが挙げられたと伝えられた。

バン会長は２０１９年、ベンチャーキャピタルなど既存のＨＹＢＥ投資家に対して「ＩＰＯ（新規株式公開）の計画はない」と偽り、知人が設立したプライベート・エクイティ・ファンド（非公開株式への投資を行うファンド）へ投資家のＨＹＢＥ株式を売却するよう誘導し、１９００億ウォン（約１９０億円）相当の不当利益を得た疑いが持たれ、警察から計５回にわたり調査を受けた。

バン会長側は「会社の上場当時、関連する法律や規定を順守しており、法的に問題となることはない」と関連容疑を否認している。