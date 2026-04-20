ネクセラがアッヴィとの神経疾患を対象とした創薬提携で３件目のマイルストン達成 ネクセラがアッヴィとの神経疾患を対象とした創薬提携で３件目のマイルストン達成

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ネクセラファーマ<4565.T>がこの日の取引終了後に、アッヴィ＜ABBV＞との神経疾患における複数のターゲットを対象とした創薬提携において、研究段階における３件目の重要なマイルストンを達成したと発表。これに伴い、ネクセラは１０００万ドルを受け取ることになるとした。同マイルストンは大半を２６年１２月期に、残りを２７年１２月期以降に収益計上する予定としている。



なお、２２年に締結したアッヴィとの創薬提携及びライセンスのオプション契約によると、ネクセラは最大４０００万ドルの初期開発マイルストンを受領する権利を有しており、更にオプション行使や開発・販売の目標達成に応じ、最大１２億ドルのマイルストンに加えて、グローバルでの販売高に応じた段階的ロイヤルティーを受領する権利を有している。



出所：MINKABU PRESS