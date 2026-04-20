ロッテは20日、4月21日12時00分からマリーンズオンラインストアにて八木彬投手のプロ初勝利記念グッズの受注販売を開始すると発表した。

八木は4月15日の日本ハム戦（ZOZOマリンスタジアム）に登板し、初勝利を記録。今回販売する記念グッズは、直筆サイン入りのボールやフォトファイルの数量限定販売に加え、記念ユニホームやフェイスタオルなど計25商品のラインナップとなる。

販売はマリーンズオンラインストアにて明日12時00分から5月6日23時59分まで受注。その他の詳細はマリーンズオンラインストアにて。

▼ 八木彬投手 コメント

「プロ入り5年、念願の初勝利が記念グッズになりました！まさかこんな形で残るとは思っていなかったので、本当に嬉しいです。いつも背中を押してくださるファンの皆様へ感謝を込めて。これからも一球一球、全力で投げ込みますので応援よろしくお願いします！」

▼ 八木彬投手 プロ初勝利記念グッズ 商品一例

・直筆サイン入りフォトファイル（19個限定、証明書付き）：17,000円

・直筆サイン入りボール 背面デザインアクリルケース付き（9個限定、証明書付き）：50,000円

・記念ユニホーム(DTF加工/サイズ：S、M、L、O)：17,000円

・フェイスタオル(デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ)：2,000円

・Tシャツ(デザイン:メインビジュアル

･直筆メッセージ/カラー:ブラック、ホワイト/サイズ：S、M、L、XL) 3,800円

・トートバッグ：4,000円 ※全て税込み。

※ 直筆メッセージデザインはプリントデザイン