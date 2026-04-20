今季2勝目の高橋彩華は3位キープ 女王・佐久間朱莉もトップ維持【メルセデス・ランキング】
国内女子ツアー今季7戦「KKT杯バンテリンレディス」を終えて、最新のメルセデス・ランキング（MR）が発表された。
【写真】木戸愛とハグで喜びを分かち合う高橋彩華
MRとは国内ツアー、および海外女子メジャーの順位をポイント（pt）に換算し、年間を通じての総合的な活躍度を表すもの。シーズン終了時に50位内の選手には翌年のシード権が与えられる。また、1位の“年間最優秀選手”には4年のシードが付与される。今大会でシーズン2勝目を挙げた高橋彩華が200ptを獲得。今季通算を633.05ptとして、ランキング3位をキープした。単独2位に入った鈴木愛は120ptを獲得し、19位から9位（274.28pt）に浮上。昨季の年間女王・佐久間朱莉は3位タイで80ptを加算。今季800.58ptでランキング1位を維持した。2位以下は菅楓華（703.83pt）、高橋、永井花奈（380.65pt）、小林光希（297.57pt）と続いている。
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